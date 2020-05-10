国家卫健委：增加户外运动有利于预防近视 注意四点做好防控

人民网北京5月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就科学用眼预防近视举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，适当的户外运动不仅可以改善孩子们的健康状况，对于儿童青少年近视的防控也起着非常关键的作用。

王斌介绍，日间活动不仅能够预防近视发生，对于已经发生近视的孩子能起到控制近视发展的作用。前一段时间下发了《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》，里面专门提到，要增加孩子们的户外活动，提倡在空旷、通风、人员不密集的地方增加户外运动，这样有利于预防近视。这和疫情防控是不矛盾的，但是要做好防控。

王斌强调，要注意四个方面。首先，孩子们在户外活动时应该尽可能减少和他人近距离接触，避免扎堆，和别的小朋友或其他人进行交流的时候要戴口罩。第二，孩子们户外活动时，尤其是年龄小的孩子应该在大人的陪伴下户外活动。同时家长应该注意孩子们的卫生，尤其是手卫生。一定要嘱咐孩子不要用手碰触嘴口鼻这些部位。第三，孩子们户外运动时不要随地吐痰，打喷嚏、咳嗽的时候要注意用纸巾、肘部掩住口鼻。第四，户外运动回家以后要及时脱去外套、清洗双手。