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整合型医疗体系建设是医改目标

傅卫

2020年08月03日10:07 来源：健康报

经过十年深化改革，覆盖全民的医疗卫生制度体系在逐步健全和发展，也取得了明显成效。在抗击新冠肺炎疫情的战疫中，医改的成效得到了检验，当然也暴露出一些问题和短板。比如优质资源总量不足、配置不均衡，机构之间缺少联动，基层服务能力和满足群众健康需求之间还有比较大的差距，医防结合和平战结合的工作模式和工作机制还有待建立。

我们现在面临传染病等重大公共卫生事件时有发生、慢性病日益高发的双重挑战。在这一背景下，必须要重构服务载体，创新服务模式，提高有限资源的宏观配置效率，构建起优质高效的整合型医疗服务体系，提供预防、治疗、康复、健康管理和促进一体化的连续性服务。这既是医改的政策要求和目标，也是近年来国内外普遍的共识。

构建中国特色的整合型医疗卫生服务体系，应当在五个方面着力。

第一是构建高质量的医疗服务体系，建设国家级的医学医疗高地，带动区域整体医疗水平的提升，促进优质资源的均衡发展；以县医院为龙头，强化整个基层医疗卫生机构的作用，提升县域医疗服务的能力。同时要大力发展第三方独立设置的医疗机构，不断充实医疗卫生资源。

第二是重构县乡基层医疗卫生服务网络，形成紧密型医共体，提升基层服务能力，完善医疗卫生资源，特别是县域内医疗卫生资源的集约配置，更好实现资源共享。加强信息化建设，推进医共体内信息数据的共享，发展远程医疗。

第三是不断提升服务的能力和质量，特别要加强医共体成员单位医疗服务能力建设和医疗质量的管理，实现医疗服务的同质化。做实家庭医生签约服务，建立起以家庭医生为主体，全科、专科有效联动，医防有机融合的服务模式，同时加强专业公共卫生机构的指导，强化公共卫生服务的水平。

第四是建立健全相应的保障机制，包括深化医保支付制度改革，落实财政经费投入，进一步健全医疗服务定价机制和利益分配机制。同时要建立针对紧密型医疗服务体系的评价机制。

第五是加强公共卫生体系建设，建立起医防融合的机制。这是今后完善优质高效医疗服务体系的重点任务。（作者系国家卫生健康委卫生发展研究中心主任）

(责编：许心怡、崔元苑)


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