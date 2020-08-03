北京6个月内婴儿母乳喂养率逾92%

8月1日到7日是第29个世界母乳喂养周。今年母乳喂养周的主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。记者从市卫健委了解到，2019年，本市6个月内婴儿母乳喂养率超过92%，纯母乳喂养率为72.9%。本市还积极推进公共场所和企事业单位母婴设施建设，目前全市交通枢纽、商业中心、旅游景区等公共场所和企事业单位已配置母婴室2200余家。

按照世界卫生组织、联合国儿童基金会和国家卫生健康委要求，市卫健委长期致力于母乳喂养促进工作，推进爱婴医院和爱婴社区建设，营造母乳喂养支持环境。今年，市卫健委已开展新一轮爱婴医院复核，并积极推进全市爱婴社区全覆盖，进一步倡导母乳喂养关爱。在爱婴医院复核基础上，本市每年都会开展爱婴服务质量暗访，按照“四不两直”工作思路，不发通知、不听汇报，直奔产儿科门诊、病房、商品部等开展现场指导。规范母乳代用品管理，禁止母乳代用品生产厂家、销售商在爱婴医院开展母乳代用品宣传，禁止爱婴医院销售六个月以内婴儿奶粉。市卫健委还将促进母乳喂养成功内容纳入市孕妇学校标准化课程，通过孕妇学校关口前移开展母乳喂养宣教；取消爱婴医院的婴儿室，实行24小时母婴同室；设立母乳喂养咨询热线，开展母乳喂养问题答疑，解决产妇及家庭母乳喂养实际困难。

市卫健委同时提醒，疫情防控期间，为了增强婴儿的抵抗力，产妇更应坚持母乳喂养。需要注意的是，母亲尽量减少外出，外出时要科学戴口罩，必须外出时回家后要第一时间更换衣服、洗手；每次哺乳前一定要先洗手；家中其他成员要注意个人卫生，勤洗手，回家更换衣服。室内保持干净卫生，用清水擦洗家具、地板，但不要过度清洁、大量使用含氯洗涤产品。保持室内空气流通，注意适当开窗通风。患有普通感冒发烧的母亲可以继续母乳喂养。因为乳汁中含有相应抗体，能够防止婴儿被感染。感冒的母亲在哺乳时要注意洗手，戴口罩，平时多饮水、遵医嘱用药。（记者 贾晓宏）