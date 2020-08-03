全职主妇的“心理门槛”

婚后，是继续在职场打拼，还是全心为家庭付出做一个全职主妇，是个人的自由选择。但从我们接触到的案例来看，全职主妇一般会产生一些心理问题。

自我价值感下降

由经济问题引起的强势一方的歧视和弱势一方的自卑，不同程度地存在于很多家庭中。全职主妇经济不独立，会觉得自己依附于他人，感觉自尊心不足，容易滋生不安全感。

全职主妇远离职场，与社会脱离。她会觉得在家没有人能跟她说话，也没有在乎她开不开心，过得好不好。如果每天接触的人太少，而我们又有人际交往的需求，那么必定造成一种补偿行为，于是会把许多注意力放在先生身上，容易变得过分敏感。比如关注先生今天的情绪如何，先生有没有忽略自己，对自己的态度怎样等，往往会造成另一半的压力。

失去上班的人际氛围，也会失去展示自我的欲望，容易疏于管理自己的形象。

长此以往，全职主妇的自我价值感会逐渐下降，认为自己很没用，即便让她重回职场，她也会产生恐惧心理，认为自己做不好。

沉浸在琐碎家务中的自我迷失感。全职主妇的劳动普遍情况下都是被忽视的，早起做早餐、送孩子上学、搞卫生做饭、忙各种琐事、傍晚接孩子回家、辅导作业……这些事情都是说起来简单、做起来劳神费力。所以很多全职主妇跟丈夫抱怨自己累的时候，有些丈夫不能理解，在他看来这些事情没什么难度。有的丈夫可能看到你的付出，却选择性“失明”自动屏蔽。

如何扭转困局

需要一种底气。这个底气指的就是你的自我认同，你要认为自己是有价值的，并且也能让他人看到你的价值。

不要把你的价值全部建立在他人身上，你要有自己的人际交往和兴趣爱好，要不然等孩子大了你会陡然觉得无事可做，所以一定要找到自己想做的事。

可能很多人也会说，我也有想做的事情，但是根本坚持不下来。这里我要说有压力才有动力，当你觉得这件事可做可不做的时候，可能就会三天打鱼两天晒网，或者无限期拖延，那最终给你造成的挫败感可能更强。所以一定要给自己制定一个目标，就像在职场一样，催促自己前行，这样你在前行的过程中才能逐步建立自信、体会成功感。

如果你觉得自己做不到，那可以给自己找个同伴，比如想学画画，那在绘画班里交几个朋友，用她们的行动潜移默化地督促你一起努力。

拓宽自己生活的过程也是你人格独立的过程，女人需要独立，这样才会有底气。

怎样的人更易适应

做全职主妇最大的问题就是容易失掉自信，究竟好不好因人而异。什么样的人做全职主妇更易适应？

对生活持积极乐观态度，容易在平淡的生活中找到自己的快乐。比如在烹调、与孩子玩耍、打理植物等生活细小处都能感觉快乐的，更容易适应居家的生活。平时就满腹牢骚的人，尤其不适合当全职主妇。

有自己的个人爱好。爱好越多，把生活安排得丰富多彩，生活也越不容易闷。

有自己的生活圈，善于安排好个人与家庭的时间。常与朋友们交流，让自己保持人际交往的氛围，会让女人保持对自我形象的关注。

另外，适当接触家庭以外的人，是一个很好地交换心情的过程，情绪得到舒缓，才会以更好的状态面对家庭生活。