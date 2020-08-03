做好为自己选择买单的准备

看不得一些文章把全职妈妈写的为了孩子牺牲事业，每天在家比职场累，还得不到家人认可，可是去工作，孩子和家怎么办？无奈、不公……

我们不妨从头看。做全职妈妈的女人，如果不是因为家庭非常富裕，多半是因为不喜欢工作，或者在职时收入低。既不喜欢工作，又收入低，两个因素重合，借着生孩子，就坡下了，回家当全职妈妈。

既然选择了，一定是评估好了经济状态，丈夫收入高，就可随意些，丈夫是工薪阶层，就需精打细算。雇不起保姆，活少不了，累也得扛。

不管如何选择，别把自己包装成为家庭和孩子牺牲事业的女人，这样觉得男人和孩子都欠你的。真相是你在职时不努力工作，人际关系不佳，收入和职务几乎难有上升空间。

家庭中，谁想努力干事业并干好事业，都是因为自己成就动机强，工作能力高，关系经营好，间接为家庭做了点贡献。所以男人当受太太气时，也别把“我还不都是为这个家”当做口头禅，如果你的能力和贡献足够，她也不会这样对你。

活得真实点，别粉饰自己，选择很多，全职妈妈带孩子、做家务、手头不富裕，心里憋屈，完全可以选择“再战职场”，关键还得有职业人不可替代的能力。

我们都是普通人，所有的选择不可能完美，也不可能没有成本。（心理咨询师、婚姻家庭指导师 梁朝晖）