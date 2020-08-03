希腊一场婚礼造成11人确诊 当局将限制参与活动人数

中新网8月2日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，由于近期发生多起聚集性感染事件，希腊当局再次颁布防疫新规。新法令规定，从8月1日至8月15日，参加婚礼、洗礼和葬礼的人数上限为100人。

据报道，近日在塞萨洛尼基确诊的患者中，有11人与当地一场婚宴有关。事件发生在7月25日，在塞萨洛尼基市西郊安佩洛基彼，有约150人参加了一场婚宴。

28日，新郎首先感到不适，到医院后，被确诊感染新冠病毒。其后，陆续有宾客被确诊新冠肺炎。目前，在这场婚宴中，已有11人确诊感染新冠病毒，包括新娘、新郎、新郎的母亲、妹妹、父亲以及婚礼DJ等。另外还有60人正等待病毒检测结果。

其中，新郎和2名女宾客需在医院住院治疗，其他症状轻微的患者正在家中进行隔离和观察。

报道称，塞萨洛尼基是仅次于雅典的本地感染病例最多的地区，婚宴集体感染事件令该市的卫生部门处于高度戒备状态，担心感染数字可能会进一步上升。

目前，当局已经追踪和联系所有患者的接触者，并通知他们进行病毒测试。(梁曼瑜)