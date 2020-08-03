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研究：5岁以下幼童或比成人更易传播新冠病毒

2020年08月03日08:51 来源：中国新闻网

中新网8月2日电 据新加坡《联合早报》报道，研究人员近日发现，5岁以下幼童鼻腔中的新冠病毒基因遗传物质量，是成人和较大儿童的10至100倍，这意味着，幼童可能是病毒在社区传播的主要“驱动力”。

据报道，这项研究刊登在《美国医学会儿科学》(JAMA Pediatrics)上。在3月23日至4月27日之间，研究人员以芝加哥145名轻度至中度疾病患者为对象，在他们出现症状的一周内对他们进行了鼻拭子测试。患者分为三组：46名不到5岁的儿童，51名5岁至17岁的儿童与少年，48名18岁至65岁的成人。

由安与卢里儿童医院医生萨金特领导的研究组观察到，“幼儿上呼吸道的新冠病毒遗传物质是成人或较大儿童的10倍至100倍”。

这组作者补充说，最近的一项实验室研究表明，病人体内出现越多病毒基因遗传物质，就会有越多的传染性病毒繁殖。

此前研究还显示，幼童体内的呼吸道融合病毒(RSV)量若很高，就更容易传染该疾病。

研究组就此指出：“因此，幼童可能会是人群中的新冠病毒传播的重要驱动力。”他们认为，“幼儿的行为习惯，加上学校或托儿所的密闭空间，令人担心新冠病毒在这个群体中间的蔓延。”

不过，研究组的结论同卫生当局的观点相反。目前普遍认为，幼童得重症的概率较低，与成年人比也较不会传播病毒。

(责编：许心怡、崔元苑)


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