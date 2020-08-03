防护效果不好？安倍出席活动时不再戴“安倍口罩”

【环球时报综合报道】“安倍首相放弃了‘安倍口罩’，开始佩戴普通口罩了。”据日本《每日新闻》2日报道，日本首相安倍晋三1日出席公务活动时，没有像之前一样戴着被称为“安倍口罩”的纱布制小口罩，而是换上了一只正常大小的口罩。

安倍的新口罩是一款能够遮住鼻子和下巴的白色无纺布口罩，据说是福岛县制作的。有政府人士表示，新口罩也包含了支援和振兴福岛的用意。

从4月开始推行向全国发放布口罩的计划开始一直到7月31日，安倍在公开场合露面一直佩戴被称为“安倍口罩”的小型布口罩。4月1日，安倍在应对新冠肺炎的会议上，表明自己所佩戴的口罩将向日本家庭免费发放。安倍当时强调，“这款口罩可以用洗涤剂清洗20次”。当有议员指出这款布口罩“让人呼吸困难”时，安倍面露难色地表示“我一直佩戴，并不觉得呼吸困难。”这款口罩在民间也饱受质疑和嘲讽，被指防护效果不好，尺寸过小、比泳装还节省布料等。

随着口罩的产量提升，日本政府于7月31日宣布解除转售口罩的限制，因此安倍才决定不再只戴“安倍口罩”，转而佩戴其他的普通口罩。(陈洋）