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助港抗疫，中央是香港最坚强后盾

汪灵犀

2020年08月03日08:26 来源：人民网－人民日报海外版

香港新一轮新冠肺炎疫情来势汹汹。自7月22日起，香港已连续10多天单日确诊案例破百，市民的生命安全遭受极大威胁。及早核酸检测、及早隔离治疗，至为关键。在香港社会各界纷纷表达向中央求援的意愿后，香港同胞盼来好消息：应特区政府请求，中央派员赴港开展大规模核酸检测，并协助建设“方舱医院”，共同战胜病毒。

保护香港市民的生命健康安全，是中央始终如一的关切，是香港最大的利益，也是全社会最大的民意。中央政府第一时间作出表态，将为香港特区抗击疫情提供一切必要支持。这次援港措施，中央可谓不遗余力，既出钱又出人——全港市民进行新冠肺炎核酸检测的相关费用，全数由中央政府承担；国家卫健委迅速组建“内地核酸检测支援队”“内地方舱医院支援队”，先遣队已赴港投入工作……这既充分体现了中央对香港同胞生命安全和身体健康的高度重视，更为香港社会打赢这场疫情防控阻击战树立了强大信心。

面对严峻情况，特区政府第一时间采取果断行动，推出自疫情发生以来的最严防疫措施加以应对，绝大部分市民积极配合同心抗疫。然而，受限于客观条件等诸多因素，再加上香港地狭人稠，又是外向型经济，与全球联系紧密，疫情快速蔓延。香港医院管理局主席范鸿龄在接受媒体采访时表示，香港医疗系统已接近饱和，隔离检疫设施日益吃紧，核酸检测能力更是远远无法满足需要。

作为祖国大家庭的一员，香港的事就是国家的事，香港市民的困难就是中央最大的关切。在新一轮疫情防控的紧要关头，中央政府果断出手相助，凸显了“人民至上、生命至上”的理念，再次证明了“谁人真心为香港”。港人在社交平台上动情留言：“问我什么是祖国？我认为祖国就是妈妈，在你最危难之际一定会来帮助你。”“感谢内地医护的无私奉献，致敬最可爱的你们。”“无言感激，铭记于心！”毫无疑问，这正是内地和香港同胞血脉情深的印证。

其实，自新冠肺炎疫情发生以来，中央一直格外关心香港同胞的安危。2月份，国家在自身防疫物资十分吃紧的情况下，第一时间协调大批口罩和其他防疫物资来港，全力保障香港市民生活物资稳定供应，大力协助滞留内地和国外的港人返港。随着疫情逐步受控，中央有关部门和内地有关地方与香港特区政府保持密切沟通，支持配合特区政府加强口岸管控，为有效控制疫情扩散和维持正常生活秩序提供了重要助力。

若把时间再往前推一推，1997年的亚洲金融危机、2003年的“非典”疫情、2008年的国际金融危机，每次危机来袭，国家都始终与香港风雨同路，携手共渡难关。香港在国家的强力支撑下愈挫愈强。今天，国家对香港的这份“挺港”深情依旧。

眼下，同心抗疫是香港社会最紧迫的头等大事。排除一切干扰，共克时艰，配合特区政府的各项防疫抗疫举措，关乎每一个港人、每一个生命、每一个家庭。作为香港最坚强的后盾和依靠，中央将始终与特区政府一起，尽一切力量保护香港同胞的生命安全和健康，与700多万香港市民一道，早日战胜疫情，为尽快恢复经济、改善民生创造良好条件。

（作者为本报评论员）

(责编：李轶群、许晓华)


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