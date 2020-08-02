8月1日新增确诊病例49例 其中本土病例33例

人民网北京8月2日电（记者 杨迪）据国家卫生健康委官网消息， 8月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例，其中境外输入病例16例（四川4例，山东3例，湖北3例，广东2例，陕西2例，上海1例，福建1例），本土病例33例（新疆30例，辽宁3例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者145人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例91例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2085例，累计治愈出院病例1994例，无死亡病例。

截至8月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例748例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例79003例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84385例（新疆核减1例），现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者791054人，尚在医学观察的密切接触者21445人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（境外输入9例）；当日转为确诊病例4例（境外输入4例）；当日解除医学观察11例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者257例（境外输入101例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例3916例。其中，香港特别行政区3396例（出院1858例，死亡31例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区474例（出院441例，死亡7例）。