预告|母乳喂养期间，该如何做到营养均衡？该如何守护乳房健康？专家为您释疑解惑

2020年8月1-7日是第29个世界母乳喂养宣传周，为助力落实“健康中国行动”之妇幼健康促进行动，进一步营造全社会关心、支持母乳喂养工作的良好氛围，促进儿童健康成长，人民网·人民健康联合中国发展研究基金会共同开展第29届世界母乳喂养宣传周系列宣传活动。

现在越来越多的人认识到母乳喂养的重要性。那么，在疫情防控常态化的形势下，如何保护、支持和促进母乳喂养？母乳喂养期间，该如何做到营养均衡？哺乳期的妈妈们，又该如何守护乳房健康呢？人民网·人民健康与中国发展研究基金会将邀请北京大学第一医院儿科主任医师冯琪教授、中国医学科学院北京协和医院儿科主任医师王 丹华教授和北京市海淀区妇幼保健院乳腺病防治中心主任医师高雅军分别于8月3日10:00（周一）、8月3日16:00（周一）和8月7日10:00（周五）在人民健康客户端进行视频直播，与大家在线分享母乳喂养的相关知识。

专家简介：

王 丹华

主任医师、教授、博士生导师

中国医学科学院北京协和医院儿科医生、中华医学会儿科学分会新生儿学组委员、北京医学会早产/早产儿医学分会副主任委员、北京医学会围产医学分会常委、北京医学会围产医学分会围产期营养学组副组长、中国妇幼保健协会儿科疾病与保健分会副主任委员、中国妇幼保健协会高危儿健康管理专业委员会副主任委员、中华新生儿科杂志副总编、中华儿科杂志、中华围产医学杂志、中国当代儿科杂志等编委。国家卫健委基本公共卫生、新生儿复苏、母乳喂养和爱婴医院评估专家。

擅长：新生儿疾病诊治，婴幼儿喂养与生长发育，早产儿营养管理，高危儿评估与早期干预

冯琪

医学博士，主任医师，教授，博士研究生导师

北京大学第一医院儿科医生、中华新生儿科杂志总编、中华围产医学杂志编委、临床儿科杂志编委、中国妇幼保健杂志编委

国际复苏联络委员会（ILCOR）新生儿专业委员会成员、中华医学会肠外肠内营养学会儿童营养学组委员、中华医学会围产医学分会复苏学组委员、中华医学会儿科学分会儿童早期发展委员会委员、中国医师协会新生儿医师分会-遗传、内分泌、代谢专家委员会副主任委员；中华预防医学会生命早期发育与疾病防控专业委员会第一届委员会副主任委员、中国优生科学协会早产与早产儿管理分会副主任委员；海峡两岸医药卫生交流协会新生儿学专业委员会副会长、北京医师学会新生儿科医师分会副会长、北京妇幼保健与优生优育协会儿童早期综合发展学组组长。

擅长：危重新生儿救治，早产儿营养管理，早产儿随访及系统管理，婴幼儿保健

高雅军

北京市海淀区妇幼保健院乳腺病防治中心主任医师、国际认证泌乳顾问

中国妇幼保健协会乳腺专业委员会专家委员、北京乳腺病防治学会预防与保健常务委员、北京乳腺病防治学会第二届理事会学术专业委员会委员、北京乳腺病防治学会转化医学专业委员会委员、中国医药教育协会乳腺疾病专业委员会委员，中国抗癌协会临床肿瘤协作中心会员。在核心期刊已发表论文20余篇，参与7项部、市、区级科研课题项目。

擅长：哺乳期乳腺疾病的诊治、母乳喂养的乳房问题治疗，乳腺癌早期诊断早期治疗、非哺乳期乳腺炎手术治疗。