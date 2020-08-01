国家卫健委：7月31日新增确诊病例45例 其中本土病例新疆31例、辽宁8例

人民网北京8月1日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例45例，其中境外输入病例6例（上海4例，广东2例），本土病例39例（新疆31例，辽宁8例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者589人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例80例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2069例，累计治愈出院病例1989例，无死亡病例。

情况显示，截至7月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例714例（其中重症病例39例），累计治愈出院病例78989例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84337例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者789742人，尚在医学观察的密切接触者20278人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（境外输入11例）；当日转为确诊病例5例（无境外输入）；当日解除医学观察12例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者252例（境外输入99例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例3785例。其中，香港特别行政区3272例（出院1751例，死亡27例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区467例（出院441例，死亡7例）。