严防聚集性疫情 做好秋冬季防控工作

本报北京7月31日电 （记者顾仲阳）国务院联防联控机制31日在京召开电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，完善常态化防控机制，做好秋冬季防控准备，坚决防止疫情反弹。

孙春兰指出，在党中央坚强领导下，经过各方面共同努力，我国疫情得到有效控制，但面临的风险丝毫不能忽视，近期一些地区接连发生聚集性疫情。各地各部门要始终紧绷疫情防控这根弦，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹各项工作，严格落实“四早”要求，盯住散发疫情，严防聚集性疫情，保证及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，巩固扩大防控战果。

孙春兰强调，要完善疫情防控指挥体系，压实“四方责任”，夯实社区防控阵地，加强口岸检验检疫，营造群防群控、专群结合的防控格局。突出抓好监测预警，加强预案演练、物资储备和专业培训，提升应急处置水平。加快提升核酸检测能力，抓紧组建全国和区域性机动检测力量，建立目录管理制度，加强检测人员培训，强化监管和质控。加大流调溯源攻关力度，严格隔离场所管理。定点医院要严格执行国家第七版诊疗方案，坚持中西医结合，推进同质化规范化治疗。

《 人民日报 》（ 2020年08月01日 02 版）