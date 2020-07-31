多国专家驳斥“新冠病毒起源于实验室”

近来，一些美国官员又开始散布“新冠病毒起源于武汉实验室”的谣言，为自身抗疫不力“甩锅”，多国专家驳斥了这一说法。

美国《科学》周刊网站日前刊登武汉病毒研究所研究员石正丽专访文章，题为《处于新冠肺炎起源论核心的中国科学家说，特朗普“欠我们一个道歉”》。文中，石正丽通过电子邮件方式全面回应了外界关于新冠病毒起源以及对武汉病毒研究所科研情况的一系列质疑。

石正丽在回击“新冠病毒是从武汉病毒所意外泄漏”的揣测时称，她与同事是在2019年底从不明原因肺炎患者的取样中发现的新冠病毒。疫情发生前从未接触或研究过这种病毒，也不知道该病毒的存在。此外，武汉病毒研究所的研究与实验活动严格遵循国际与国内的生物安全管理要求进行，至今没有一起病原体泄漏或人员感染事件发生。最近研究所进行的核酸检测结果显示，所内全体工作人员以及学生，无一人感染任何类型的新冠病毒。

关于《科学》周刊的这篇专访，塞尔维亚与亚洲国家合作组织主任左兰·司巴西奇对记者表示，他一直关注着世界各国特别是中国关于新冠病毒起源问题的研究。他说，中国疾控中心掌握了新冠病毒基因组序列信息后，立刻于1月12日通报给了世界卫生组织。现在，对新冠病毒是否直接由蝙蝠，还是由其他的中间宿主传播给人类，尚是科学界正在研究的重点问题。他表示，世界上有很多著名的医学专家都已经通过研究表明，世界各地的新冠病毒来源并不一致，将这种病毒归咎于中国是不合理的，而将病毒的起源栽赃给武汉病毒研究所更是无稽之谈。

司巴西奇指出，石正丽在采访中介绍了研究所的情况，其中最重要的细节就是研究所内没有任何人确诊感染新冠肺炎。事实上，美方尚有几个问题没有回答清楚，即去年在美国德特里克堡生物基地究竟发生了什么，在该基地被关闭后出现的“大流感”究竟是由什么病毒引发的。

“近期欧洲多国在去年的各种样本中都发现了新冠病毒，再次证明新冠病毒很可能并不是在中国首先出现，而美国的大量病毒样本均显示美国的病毒是来自欧洲传播的，也与中国无关。”司巴西奇说，武汉病毒研究所对于大量专业问题的回答，以及近期中国在冷链和海产品中发现病毒的事实已经非常明确地向世界展示，新冠肺炎疫情虽然较早在中国暴发，但这种病毒有可能来自任何国家，新冠病毒也有可能早就存在于人类社会当中。司巴西奇表示，目前世界各国必须合作共同抗击疫情，而不是像某些国家那样用指责别的国家甚至指责自己国家的医学专家来转移视线。

美国约翰斯·霍普金斯大学健康安全中心主任汤姆·英格尔斯比日前对媒体说：“我的判断仍然是，新冠病毒符合自然起源。”

一个国际团队28日在英国期刊《自然·微生物学》发表报告说，新冠病毒可能在40至70年前从与之关系最紧密的蝙蝠病毒中分化出来，这意味着产生新冠病毒的病毒谱系可能已在蝙蝠中传播几十年了。研究人员认为，新冠病毒分化时间长，表明可能存在未取样、具有潜在传染力的蝙蝠病毒谱系。同时，蝙蝠病毒谱系中病毒重组的现有多样性和动态过程，证明了要事先鉴定出有可能引发重大人类疫情暴发的病毒相当困难。

美国斯克里普斯研究所病毒学专家克里斯蒂安·安德森等曾在《自然·医学》上发表关于新冠病毒起源的论文称，通过基因组数据的比较分析可以推断出新冠病毒的起源。“我们的分析清楚地表明，新冠病毒不是实验室构建的病毒，也不是故意操纵的病毒。”

美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心计算生物学专家特雷弗·贝德福德日前也在媒体上表达了他的看法。他认为，从没看到以某种方式嵌入或缺失的基因材料。这些细微的突变差异，正是自然演化的过程。

美国哥伦比亚大学传染与免疫中心主任伊恩·利普金近期也表示，看不出有任何证据支持新冠病毒是有意或无意从实验室“泄漏”这种说法。“不能仅口头宣称谁因意外泄漏病毒而有罪，必须要有证据。”

瑞士病毒学和免疫学研究所专家克里斯蒂安·格里奥日前在接受总部位于法国里昂的欧洲新闻电视台采访时也表示，“并没有确凿的证据可以证明新冠病毒是在实验室内产生的”。

英国伦敦大学卫生和热带医学院医学微生物学教授布伦丹·雷恩5月曾指出，“人类历史就是一部大流行病发展史，事实上我们每年也在经历各种病毒和细菌传播”。他说：“大流行病发生是自然产生的，没必要为此去编造阴谋论。”

针对有关新冠病毒起源的阴谋论，总部设在纽约的非营利性研究机构生态健康联盟主席、英国疾病生态学专家彼得·达萨克6月在英国《卫报》发表评论文章警告：“阴谋论会让人们丧失逻辑和理性判断。”

他强调，“分析新冠病毒的起源依然对我们至关重要”，因为“这样的全球大流行疫情不会是只发生一次的悲剧，忽略全球科学界关于病毒如何起源以及为何出现的判断，我们将会因此付出更大代价”。

（综合本报及新华社记者报道）