医改要强化大卫生大健康理念

2019年是新一轮医改启动十周年，在国务院医改领导小组的领导下，各地各有关部门围绕一个转变、两个重点，即以治病为中心向以人民健康为中心的转变，着力解决看病难、看病贵这两个重点问题，全力推进改革。医改各项重点任务落实情况良好，各项指标总体上优于2018年度，主要指标呈现出两优一降，即卫生资源配置、居民健康状况在不断优化，群众就医负担在持续下降。“十三五”深化医药卫生体制改革规划有明确要求的指标中，人均期望寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等指标，已提前达到2020年规划的目标要求。

近年来，医改工作坚持落实预防为主，推动以治病为中心转向以人民健康为中心。一是实施健康中国行动，开展健康知识普及，加强健康促进，提高国民的健康素养。二是加强重大疾病的防控，推进癌症筛查，加快提升职业病、地方病等防治能力。三是改革完善公共卫生体系，针对此次全球新冠肺炎疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板，强弱项，补漏洞，加快推进公共卫生服务体系的改革发展。

多措并举，破解看病贵。一是推进国家组织药品集中采购和使用，着力降低虚高药价，首批25个中选药品平均降价52%。2019年9月试点扩大区域范围，在全国推广集中带量采购模式，抓好抗癌药医保准入谈判结果的落地执行，17种抗癌药医保累计报销96万人次，报销金额达52亿元。二是进一步完善国家基本药物制度，优化医保药品目录，规范药品使用管理，深化审评审批制度改革，鼓励研发创新。三是提高基本医保的保障水平，城乡居民医保人均财政补助标准逐年提高，职工医保、城乡居民医保住院费用实际报销比分别提高到75%和60%左右，推进医保支付方式改革，完善多元复核式支付方式。

深化供给侧结构改革，破解看病难。一是有序推进区域医疗中心建设，逐步优化全国层面高水平医疗资源的配置，打造区域医疗高地，减少远距离异地就医。二是稳步实施分级诊疗，推进医联体建设和县域综合医改，84%的县级医院达到了二级及以上医院的水平，推进家庭医生签约服务，试点社区医院建设，提升基层医疗卫生服务水平和能力。三是持续深化“放管服”改革，促进健康产业和社会办医规范发展，加快互联网改革，促进健康产业和社会办医规范发展，加快“互联网+医疗健康”的发展。

坚持改革与管理并重，提高医疗卫生运行效率。一是全面推开公立医院的综合改革，2019年全面取消医用耗材加成，同步推进医疗服务价格等补偿机制改革。二是建立健全现代医院管理制度，开展建立健全现代医院管理制度和公立医院薪酬制度改革试点。三是推进公立医院的绩效考核，引导公立医疗机构提升服务能力和管理水平，改善医疗服务，同时统筹推进中医药、健康扶贫等相关领域的改革，形成改革合力。

十年医改取得了重大阶段性成效，但改革仍在路上。今后，医改还将持续深化，强化大卫生、大健康的理念和相关制度建设，把预防为主摆在更加突出的位置，努力补齐公共卫生的短板和不足，建立健全强大的公共卫生服务体系，加快推进分级诊疗和服务体系建设，不断健全完善现代医院管理制度，完善医疗保障制度和药品供应保障制度。建立中国特色的治理体系和治理能力，着力解决看病就医的难题，不断提升人民群众的获得感。

（作者系《医改蓝皮书：中国医改发展报告（2020）》主编、国家卫生健康委体制改革司司长）