德国疫情反弹，留学生们都在干啥？

经济已经开始逐渐复苏的德国，疫情出现了反弹。

据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所公布数据显示，截至7月28日，德国累计确诊206242人。此前的7天内，德国新增确诊病例为3611人，与前一周的2809人相比出现明显上升。

28日，罗伯特·科赫研究所(RKI)所长威勒表示，德国过去两周新增确诊病例数出现了令人不安的增长。目前尚不清楚这是否是第二波疫情暴发的开端，但存在这一可能。

德国再现多人感染，开学复课遥遥无期。在这样的情况下，在德的中国留学生、想要去德国的准留学生们如今都在做什么？

赴德之旅一波三折

“疫情对我影响挺大的。”华北电力大学大四学生李明聪说。

许多人改变了今年留学德国的计划，李明聪就是其中之一。因为疫情带来的种种问题，他的留学之旅已经确定延迟一年。

2019年9月，李明聪向德国驻华使馆相关部门提交了APS测试(德国高校录取中国学生的前提条件之一)。按往年情况来看，从提交材料到审核最多需要4个月，但因为疫情，审核一直没能安排。

2020年3月，李明聪计划参加Test Daf (德福考试)，然而不久后，上半年的考试都被取消了。原本6月还有一场德语考试DSH，但报名的人又太多，他也只能放弃。

5月15日，德国驻华使馆针对中国留学生推出新政策，因为符合相应条件，李明聪被免去面谈，但是由于语言考试的暂停，他的申请进程依然停滞不前。

想到之前付出的努力，李明聪还是决定留学德国。为了2021年春季成功申请德国大学，他一边忙毕业，一边每天上6个小时的德语网课。如今，他只希望11月份的Test Daf考试能顺利举行。

大三的阿云原计划2020年春季学期前往德国做交换生。2月初国内疫情暴发后，由于担心疫情带来出入境限制，他将申请延期到了2020年秋季。

德国签证程序繁琐、耗时较多，不同部门的要求分散在不同的渠道里，负责留学事务的部门(APS)审核缓慢。阿云和同学花了几个月时间才几乎走完流程，选择延期之后，一切又要重来一遍。

然而，刚刚申请完延期不久，整个欧洲就成为了疫情的“震中”。尽管德国学校十月才开学，但未来几个月的形势仍然扑朔迷离，能否启程仍是未知数。

漫长假期苦中作乐

不能上学的日子里，留学生们“苦中作乐”，用各种各样的方式努力生活。

线下实习有困难，许多学生转而选择了线上实习。虽然德国许多大学的现场校园招聘活动取消了，但多家线上招聘平台仍有面向大学生的实习机会，尤其是信息学、医学、化学等专业。

通过线上招聘会和视频面试，慕尼黑大学信息专业的王同学获得了在德国SAP公司实习的机会。“第一次尝试线上面试和实习，还是有些紧张。”如今，他主要进行一些编程等工作，每周会去公司一次。

就读于汉堡大学经济管理的黎同学，则在一家德国著名服装企业线上实习，通过在微博、抖音等社交媒体上做文案和短视频等，帮公司在中国市场做“线上营销”。

有些留学生则选择“查漏补缺”。

在柏林洪堡大学自由大学学习传播学的吴同学，利用暑假补充了专业知识。据了解，许多德国大学在暑假提供补习课程，由教授或助教给予辅导，甚至还有线下的辅导课，为热爱学习的学生们提供了学习的平台。

还有一些留学生，在做好防护的情况下打算“出去看看”。

德国科隆大学的陈同学本打算暑假到西班牙、葡萄牙玩，但疫情暴发后，出于安全考虑，他修改了旅行计划。除了把目的地改成了较近的德国、法国、瑞士和奥地利，交通上也选择了相对安全的火车。

汉诺威的5个中国留学生则租了一辆房车，准备畅游德国。组长林同学说，房车每天租金100多欧元，分摊到每个人身上并不贵，总费用与普通的背包游差不多。而且房车游可以接近大自然，又可以避开人群。而德国有大约2800个房车露营地，露营地里有各种设施，出行也很方便。

发挥专长帮助当地

疫情期间，也有留学生利用所学知识，帮助当地抗疫。

“撩城”APP是一款由德国留学生开发的华人社区应用，上线至今已有超过10万注册用户。疫情期间，伴随着用户采购需求的高涨，APP的“线上亚超”业务订单数量一度暴涨。

“到亚超购物，人们对大米、酱油等这些品类的囤货需求大，疫情时期，只有屯货量到了一定程度后，人们才感觉心安。”团队创始人刘浩然说。

刘浩然拥有软件工程的专业背景，而“撩城”APP与其他线上亚超的一大区别也在于技术。在他看来，正是由于技术团队对用户的反馈响应及时，才能更好地服务华人社区。

作为德国华人心理健康协会成员，留学德国德累斯顿工业大学的孙瑶瑶也十分忙碌。

在驻德使馆教育处指导下，孙瑶瑶利用自己所学的心理学知识，和协会成员一起整理完成了《留德疫情安心手册》，把自己在疫情期间的体会，传递分享给在德留学人员。

德国政府出台政策帮助国际学生

疫情期间，留学生们在用自己的方式继续努力，德国政府也推出了相关政策，帮助受疫情影响的国际学生完成学业。

经济上，德国联邦政府计划拨款1亿欧元，用于资助因疫情影响陷入严重经济困境的在读大学生。在2020年6月-8月期间，受疫情影响的大学生每月最高可申请获得500欧元的补助金。

无论任何国籍、年龄和在读学期数，所有就读于德国正规大学的学生均可到学生补助申请官网，提出在线申请。

在学业上，许多德国高校采取了灵活授课方式，帮助国际学生继续学业，而在线修读课程并不会影响学位学历认证。

还有不少高校出台了延期入学等措施。计划在2020年秋季入学德国的学生，获得大学录取后，须向学校外办或院系负责人申请出具德国大学必须实际到校上课的要求说明。

防疫措施方面，根据德国出台的最新入境政策，从境外返回德国的旅客可自愿免费接受新冠检测，非高风险地区返程旅客也可在72小时内，于机场以外的场所接受检测。

希望所有留学生顺利完成学业，平安回家！