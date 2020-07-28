驻比利时使馆提醒在比中国公民防范疫情反弹风险

中新网7月27日电 据中国驻比利时大使馆网站消息，近日，比利时疫情形势反弹明显，安特卫普等多地感染病例大幅增加。比利时联邦政府已决定暂缓实施第五轮解封措施，并采取扩大强制佩戴口罩的公众场所范围等防疫举措。中国驻比利时使馆在此提醒在比中国公民，注意防范疫情反弹风险，切实做好自我防护。

一 密切关注疫情形势，遵守当地防疫规定。及时通过官方渠道关注当地疫情变化和防控政策调整情况，遵守佩戴口罩、保持社交距离、限制活动人数等防疫规定。保持个人良好生活作息，注意营养均衡，增强免疫力，降低感染风险。

二 坚持做好个人防护，外出避免人员聚集。当前正值暑期休假季，人员流动增加，感染风险加大，建议尽量减少不必要外出。如外出旅行，务必做好个人防护，避开人员密集场所。跨国旅行应注意了解目的地疫情形势、防控政策和出入境管理规定，避免出现违反当地防疫规定或滞留等问题。

三 关注自身健康状况，如有不适及时就医。通过官方渠道掌握病毒检测、就诊路径等信息，出现咳嗽、发烧、呼吸不畅等疑似症状时，及时与家庭医生或医疗机构联系。遇紧急情况需要帮助，可拨打使馆领事保护电话。

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

0086-10-12308

0086-10-59913991

中国驻比利时使馆领事保护电话：

0032-27632006

中国驻比利时使馆教育处紧急联系电话：

0032-493892767