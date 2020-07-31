老人乐享“智生活”  服务还需更灵活

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不熟悉网上转账，银行有专人详细告知每个步骤；没用过网上预约挂号，医护人员现场指导；不会使用打车软件，打交通服务热线95128也能叫到车……针对这些基本需求，很多行业都在提升服务，完善流程，降低老年人使用移动互联网的技术门槛，帮助他们更好融入智能时代。

77岁的凌裕明使用手机银行完成第一笔跨行转账

“能办的事挺多”

本报记者 苏 滨

短短几分钟，凌裕明就完成了第一笔跨行转账，“还能刷指纹，大拇指一戳，再也不怕记混了密码。”

“您好，转存工资卡的钱，得先取出来再到柜台存吗？”“老人家，没那么麻烦，在手机上就办啦，您先打开手机……”

家住贵州省贵阳市的凌裕明今年77岁，不久前他起了个大早，特意抽出一上午时间，赶到中信银行乌当支行。

“用手机银行，随时随地都能办理转账业务，还省去不少麻烦。”工作人员向俊萍赶紧引导老人落座，“注意密码是8位的，包括数字和字母，字母要分大小写。”

可能是因为上了年纪，凌裕明的手有些抖，反复输了几次，一直错误。他只好停顿了下，握了握拳头，再次尝试。

约莫20分钟，总算开通了。趁着热乎劲儿，老人想练练手，几分钟后，完成了第一笔跨行转账。“能办的事挺多，还能刷指纹，大拇指一戳就行，再也不怕记混了密码。”

“越来越多老年人，都在接触用手机办理业务，有一部分人还是愿意来柜台，这是一种习惯。”向俊萍说，有些老人不会操作，担心按错键，交易会不安全；有些觉得手机本身不安全，一旦被偷或者中病毒，钱就没了，“我们的业务窗口是足够的，老人即使来柜台，也不用花太长时间排队。”

该支行负责人王国芳介绍，中信银行还与当地老年大学合作推出线上云服务平台，帮助老人线上报名、缴费、选课等，还会不定期走进社区给老年人上手机课程，“通过线上与线下的结合，充分调动资源，帮助老年人真正融入智能生活。”

“过去报名选课，得先准备好现金，凌晨5点多去排队，人多的时候队伍有400米长。”退休后，凌裕明没闲着，报了老年大学，“现在点点手机就能完成报名，可方便了。”

69岁的赵大爷在医护人员指导下学会预约挂号

“比想象中简单多了”

本报记者 邱超奕

“我还以为多麻烦呢，就这么点几下，挺快的嘛！”头回体验网上挂号，赵大爷眉开眼笑，这比想象中简单多了。

69岁的赵大爷家住北京市东城区。10年前，他患上高血压、糖尿病，从此每隔半个月，都要骑车1公里，到隆福医院老年病科问诊开药。

今年2月，为防控疫情，北京市二级以上医院全部实行非急诊全面预约挂号。“那我咋挂号？难道预约跑一趟，看病再跑一趟？”在电视上看到消息，赵大爷急了。思来想去，他决定去医院探个底。

果然，门诊楼墙上贴着预约方式的提示。看着提示下方几个二维码，赵大爷有点儿蒙。

好在身旁的医护人员主动上前帮忙。赵大爷按指示操作手机，很快收到“预约成功通知”，患者姓名、科室、就诊时段一目了然。“我还以为多麻烦呢，就这么点几下，挺快的嘛！”头回体验网上挂号，赵大爷眉开眼笑，“比想象中简单多了。”

回到家，他迫不及待地把新技能分享给老伴儿。“我特有成就感，以前羡慕孩子们电脑、手机玩得转，现在我用起来也不费劲，还能教别人。”赵大爷感慨，“很多老人‘触网’前，不情愿、有抵触，是出于对未知的疑虑，但如果家人、工作人员耐心引导，大部人还是乐意接受新事物的。”

“开展线上医疗服务能够科学分流患者，降低老年人等重点人群的感染风险。”隆福医院门诊办公室主任王海文介绍，从2月中旬起，近20名医护志愿者到门诊大厅开展一对一服务。不只线上预约，医院也保留了电话预约、人工预约等传统渠道，为老年人提供更多选择。

“最近，北京市医保部门打通了医保线上报销渠道，以后患者通过互联网复诊后处方流转，允许符合条件的第三方机构送药到家。互联网+医疗服务，将为老年慢性病患者带来更多便利。”王海文说。

“这倒好，看来我到医院这1公里路，今后都省了。”赵大爷听完开怀大笑。

交通服务热线95128解决老年群体打车、约车难

“打电话也能叫到车”

本报记者 窦瀚洋

第一次接送后，的姐陈瑛便主动提出和冯荷花老人长期结对，如今已免费接送68趟，一次没落下过。

“冯阿姨，我在门口老地方等您。”早上7点，浙江杭州的姐陈瑛如约将家住江干区的75岁老人冯荷花送至浙江省人民医院。

陈瑛是杭州外事旅游汽车集团的出租车司机，也是杭州95128爱心平台的队员。去年8月，由杭州市交通运管服务中心牵头，杭州市出租汽车行业协会负责，组织行业各出租车企业流动党支部，组建了一支600余辆出租车参与的爱心车队，并接入全国交通服务热线95128。

冯荷花老人身体不好，一周有3天要去医院治疗。“往返10多公里，以前老伴骑电动车接送我，风吹雨打坚持了十几年。”冯荷花说，今年3月初老伴生病卧床，疫情防控期间城市公共交通又不便，她自己也不会用打车软件。

这时，邻居推荐了95128交通服务热线，冯荷花半信半疑，“打电话也能叫到车？”拨通电话，平台系统很快分配了的姐陈瑛。“冯阿姨是我在平台‘抢’到的服务对象。”陈瑛笑道，她加入车队以来已结对服务过70余名老人，都是免费服务：“好多同事报名服务，尤其是疫情防控期间，能为老人解决实际困难，蛮好。”

今年3月第一次接送后，陈瑛主动提出和冯荷花老人长期结对，如今已免费接送68趟，一次没落下过。“小陈了解到我做完血透后身体虚弱，每次都要扶我上楼。”紧紧握住陈瑛的手，老人有些激动。

“老年群体打车、约车难，主要是供需信息不对称。”杭州市交通运输管理服务中心出租汽车处处长胡惠建说，“自平台搭建以来，600多名队员热情服务，结成对子的司机把出租车定制成‘救护车’。”眼下，在杭州享受到热线打车便利的老人已有1581位，免费享受出行服务近1.3万次。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 12 版）