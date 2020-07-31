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国家卫健委：7月30日新增确诊病例127例 其中本土病例新疆112例、辽宁11例

2020年07月31日08:11 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月31日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例127例，其中境外输入病例4例（广东3例，天津1例），本土病例123例（新疆112例，辽宁11例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例17例，解除医学观察的密切接触者279人，重症病例较前一日增加8例。

境外输入现有确诊病例78例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2063例，累计治愈出院病例1985例，无死亡病例。

情况显示，截至7月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例684例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例78974例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84292例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者787335人，尚在医学观察的密切接触者18461人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（境外输入5例）；当日转为确诊病例36例（无境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者246例（境外输入93例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例3664例。其中，香港特别行政区3151例（出院1660例，死亡25例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区467例（出院440例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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