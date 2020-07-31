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手足口病高发季 家有幼儿注意！

2020年07月31日07:25 来源：广州日报

说到手足口病，大家都不陌生。以往广东入夏天气湿热病毒活跃，家长十分警惕。今年因为新冠肺炎疫情影响，戴口罩、勤洗手成为“每日功课”，手足口病发病率有所下降，很多家长开始大意。

广州市第一人民医院儿科主任张又祥介绍，根据往年的流行趋势判断，广东每年有两个手足口病的发病高峰：4~7月和9~10月。一到4月份，手足口病的患儿就会急剧增加。今年门诊接诊病例的确明显降低，但家长仍需保持警惕。5岁以内儿童出现皮疹、发烧等症状，家长就要绷紧心中的弦了。

手足口病是一种常见的儿童传染病，由肠道病毒引起，多发于5岁以下儿童，初始症状为低热、食欲减退、全身不适，并伴有咽痛等症状，易与上呼吸道感染混淆。后期表现为手、足、口腔等部位出现小疱疹或小溃疡。张又祥特别提醒家长，疫情期间，当孩子出现发热、咽痛、呕吐等症状，不要紧张误判，还要重点看一看手心、脚心是否有明显的红疹。如果有，很可能就“中招”了。

此外，有的患儿四肢或身上并不会出现明显的红疹，只是口腔里有疱疹，这很可能是疱疹性咽峡炎，它和手足口病关系非常近，导致这两种疾病的都属于一个大类病毒。张又祥介绍，手足口病主要是通过接触传播。手足口病病人呼吸道分泌物（鼻涕）、口水、大便、皮肤的疱疹里面都有病毒，部分病毒可以经过呼吸道传播，比如患儿打喷嚏时，健康的孩子正好吸入了病毒，也会导致得病。另外，饮用或食入被病毒污染的水和食物亦可感染。

出现这些症状务必及时就医

张又祥介绍，手足口病潜伏期约3-5天，属于自限性疾病，大部分都是轻症，病程约5-7天后都能自行恢复。但感染了柯萨奇病毒A16型（Cox A16）和肠道病毒71型（EV 71）的部分患儿会出现重症，3岁及以下的孩子发生重症的可能性较大，死亡病例也集中在这个年龄段。

因此，他提醒家长们，如果孩子在这个年龄段，确诊了手足口病，出现了持续高烧不退（38.5℃以上、24小时以上），即使口服退热药也很难退热、四肢抖动甚至抽搐、精神萎靡或者昏迷等症状，都是在发出重症预警，应及时来医院就诊。（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员袁友芬、李婷芳）

(责编：许晓华、李轶群)


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