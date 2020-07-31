过敏性鼻炎好不了？避开过敏原最重要

过敏性鼻炎又叫变应性鼻炎（AR），是耳鼻喉科常见疾病之一，尤其是重症患者鼻塞严重的时候会引起头昏，没有精神，很难集中注意力，对日常生活影响显著，同时缺乏根治疾病的速效手段，经常给患者造成较大的精神和经济负担。广州市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科王磊副主任医师表示，治疗过敏性鼻炎的第一步就是避免接触变应原。对于没法完全避免、常年发作的患者来说，可以试试免疫治疗，即脱敏治疗。

治疗第一步：避开过敏原

变应性鼻炎的典型表现是鼻子痒，连续性打喷嚏，同时会流清水一样的稀鼻涕。这是变应性鼻炎典型的临床症状，常伴有鼻塞，甚至会引起眼睛又红又痒等眼部症状，如果在变应性鼻炎的基础上又继发了细菌感染，就会出现黄绿色的脓鼻涕。

王磊介绍，治疗变应性鼻炎的第一步，就是让变应性鼻炎的患者避免接触变应原,这也是非常重要的一步。而引起变应性鼻炎的变应原的种类花样繁多、各种各样，不同的患者要根据自己是对什么敏感，来想办法和变应原避免接触，尽量脱离有变应原的环境。

比如是对霉菌过敏的患者，要想办法让家居的环境干燥清爽，减少霉菌的滋生。理论上变应性鼻炎治疗第一步——脱离变应原。如果做得好，能够完全脱离变应原，往往变应性鼻炎就自然而然地好了，就不会再发作了。

但现实生活中，这些变应原是漂浮在空气里的，细微到肉眼根本看不见，而且几乎无处不在。

治疗第二步：药物治疗

王磊表示，如果无法完全避免过敏原，就需要了解治疗的第二步，也就是药物治疗。能够治疗变应性鼻炎的药物有以下几种：抗组胺药、糖皮质激素、抗白三烯药、色酮类药、鼻内减充血剂、鼻内抗胆碱能药物以及中药等。

需要提醒的是，在变应性鼻炎的治疗里，喷鼻药水是非常重要的治疗方法。往往在病情比较重时，医生会给喷鼻药水再加上口服药一起使用，症状控制比较好，则会慢慢把口服药停掉。药水一定是建议患者等到症状完全控制了以后，才逐渐停掉。只要患者能够正确的执行医嘱，坚持定期复查，不要自行停药，一般都可以取得不错效果。

常年发作？试试免疫治疗

对于常年发作的变应性鼻炎患者来说，往往一停药就会容易复发。

新的研究发现，针对那些常年性发作的严重的变应性鼻炎患者，还有另外一个比较有效的手段，就是免疫治疗，即脱敏治疗。

免疫治疗就是利用提纯的变应原，从小剂量开始给药，一点一点的，逐渐加大剂量，加大浓度，并且维持很长一段时间，这个治疗的过程一般不小于两年。最终让身体的免疫系统习惯并且接受这种变应原的刺激，不再对它过度敏感。免疫治疗的过程是很漫长的，一般需要两年甚至更久的时间。

目前比较广泛应用于临床的、比较成熟的是针对尘螨导致的变应性鼻炎免疫治疗，经过变应原血清检测或者是变应原皮试检测，确定是粉尘螨或者屋尘螨过敏的患者，有舌下含服和皮下注射两种免疫治疗方法。

免疫治疗的起效都比较慢，一般半年左右才开始逐渐起效，总的疗程需要漫长的2-3年。有些患者还是要定期再进行短期重复的免疫治疗，以加强巩固疗效。（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员黄月星）