北京下架“大连凯洋”等公司相关海鲜产品

昨天下午，北京市第163场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，7月29日本市新增大连市疫情关联病例1例，为7月27日确诊的大连市疫情关联病例的外孙。另外，北京市市场监督管理局通报了全市加强冷链食品监管采取的相关措施，其中，对大连凯洋食品有限公司等3家公司的海鲜产品开展了全面风险排查，相关产品采取下架、停售措施。

29日新增病例为27日病例的外孙

昨天下午的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了7月29日新增新冠肺炎确诊病例情况。7月29日0时至24时，本市新增大连市疫情关联病例1例，为7月27日确诊的大连市疫情关联病例的亲属。

具体情况为，某幼童，男，1岁4个月，现住昌平区天通苑北街道西三区。7月23日下午，被告知其外祖母为大连市无症状感染者的密切接触者后，其外祖母被转送到集中隔离点进行观察，一家人开始居家隔离；7月27日，其外祖母确诊后，该患儿作为密切接触者由120救护车转送至集中隔离点进行观察；7月28日，其父亲确诊，转入地坛医院治疗；7月29日患儿核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至昌平区医院就诊，经专家综合研判，当日夜间诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

庞星火说，该起由于亲属到辽宁锦州探访，接触大连市无症状感染者而引起的家庭聚集性疫情提示大家，疫情防控期间应尽量减少出行和不必要的探访，应减少或避免风险未知的聚会聚餐活动。

下架“大连凯洋”等3家公司相关海鲜产品

昨天发布会上，北京市市场监督管理局副局长陈言楷表示，加强冷链食品监管，是当前疫情防控的重点工作之一。全市正在对储存冷冻冷藏肉品、水产品的冷库持续开展排查。截至7月30日，已累计摸排相关冷库4719个，重点检查贮存条件、温度控制、产品追溯以及依法备案等管理要点，对发现的问题要求立即整改。另外，累计采集冷库相关的食品、从业人员、环境核酸检测样本8.69万个，检测结果均为阴性。据陈言楷通报，对大连凯洋食品有限公司等3家公司的海鲜产品开展了全面风险排查，相关产品采取下架、停售措施，有效防控了疫情风险。

全面排查进口冷链食品生产经营单位

陈言楷介绍，全市正在聚焦重点对象、重点人群，统筹多部门联合执法，对本市进口冷链食品生产经营单位开展全面排查，将农贸市场、食品生产企业、商超、餐饮服务单位等作为重点排查对象，各区建立了详细的进口冷链食品管理台账；同时，要求本市生产经营冰冻水产品、肉类的食品加工企业与第三方核酸检测机构建立送检制度，如有情况立即向疾控部门报告。另外，全市开展了肉类、水产品生产加工企业及冷库从业人员排查，要求全市肉类、水产品生产加工企业以及存储肉类、水产品的冷库所有者建立本企业相关从业人员名册，确保数据准确、动态更新、责任到人。

此外，本市将以农贸市场、商超中肉类、水产品等冰鲜冷冻类食品的生产经营区域，以及作业过程中的设备设施、工具用具为重点，定期开展环境核酸检测，纳入“应检尽检”范围。

防疫都知道

聚餐聚会防控 6点重要提示

昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火针对聚餐聚会的防控措施给出六点重要提示：

一、疫情期间应尽量减少不必要的聚会聚餐。如必须举办，有发烧或呼吸道症状，或是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的，不建议参加。

二、参与者做好个人防护。鼓励使用公筷公勺，执行分餐制。建议最好不带儿童、孕妇、老人及有慢性病的患者参加聚会聚餐。

三、尽量控制参加人数和时间。不宜举办或参加人员较多的聚餐聚会。

四、注意开窗通风。

五、活动尽可能简短。

六、保持活动场地卫生清洁。加强公共用品用具的清洁消毒；洗手间保持清洁干爽，在洗手处提供洗手液，保证水龙头等设施正常使用，推广使用自感应或脚踏式水龙头；及时清理垃圾，保持环境清洁。

本组文/本报记者 林艳 蒋若静 李泽伟