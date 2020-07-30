北京调整疫情防控分区分级标准 将风险分区划定至社区（村）

人民网北京7月30日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第163场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，要调整疫情防控分区分级标准，将风险分区划定至社区（村），管控措施进一步精准到更小单元。进一步加强流调，对确诊病例密接者等重点人员要及时纳入管控。第一时间做好流调协查，应查尽查、应隔尽隔，迅速切断传播渠道。提醒北京市居民不去中高风险地区出差、旅游。对中高风险地区进京人员，加强监测预警和核查，落实医学观察等措施。

要持续抓好外防输入工作。加强远端筛查，严格入境进京人员各项防疫管理措施。加强进口冷链食品监管。统一进京冷链食品监管标准，加快建立全链条闭环追溯管理体系。压实企业主体责任，加强食品进京后生产、加工、储藏、运输、销售等各环节监管。

要坚持疫情防控和复工复产复商复市两手抓。针对人员聚集场景增多、人员流动频次加剧等情况，配套更加严密的防疫措施。盯紧步行街、影院、餐厅、体育场馆、商场、超市、批发市场等重要点位，防控措施不能松，严防聚集性风险。复工复产复商复市最重要的是要给市民群众安全感，要落实好各行各业防疫指引，提醒市民群众不断提高自我防护的意识和能力。

要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备。完善方案，优化工作机制，做好监测预警、应急处置、力量保障等全链条、各环节准备。完善爱国卫生运动三年行动计划，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。组织开展爱国卫生创建、社区村庄清洁、重点场所环境提升等专项行动，打造健康社区、健康单位、健康城市，营造预防疾病、美化环境、健康养成的良好氛围。