2020年7月24日，在刚刚庆祝中国共产党99岁生日即将迎来第三个中国医师节之际，国家卫生健康委直属机关党委联合中日友好医院、北京医院、北京协和医院3家医院党委开展“党旗高高飘扬 白衣闪耀荣光”主题党日活动，回顾波澜壮阔的抗击新冠肺炎疫情斗争历程，总结委直属机关各级党组织和广大党员在疫情防控斗争中发挥的重要作用，展示广大医务人员白衣执甲、逆行出征、冲锋战斗的风采，弘扬伟大的抗疫精神。国家卫生健康委党组成员、副主任曾益新，中央组织部组织二局副局长苏金鑫、二级巡视员江旭东、中央和国家机关工委宣传部副部长魏增勃、中央文明办二局行业创建处处长张芳辉等同志出席活动。

曾益新在讲话中指出，我国在较短的时间内控制疫情蔓延势头，取得了疫情防控斗争的重大战略成果，充分体现了中国共产党坚强领导的强大政治优势，以习近平同志为核心的党中央集中统一领导是我们打赢疫情防控斗争的根本政治保证；充分彰显了中国特色社会主义制度优势、我国综合国力优势和文化优势以及医疗卫生事业发展优势。通过抗疫斗争实践，我们每名党员都受到了严格的党性锻炼和深刻的理想信念教育，进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，更加坚定和自觉地做到“两个维护”。

曾益新指出，在疫情防控斗争中，以援鄂医疗队为代表的国家队发挥了中流砥柱的重要作用，第一时间逆行出征，战斗在疫情最危险、任务最艰巨、人民最需要的地方，用精湛高超的专业技能、高度负责的敬业精神、严谨认真的科学态度在疫情防控第一线充分展示了国家队的良好形象。

曾益新谈到，委直属机关各级党组织和广大党员经受住了疫情考验。各级党组织书记率先垂范，靠前指挥，将战斗堡垒建在疫情防控第一线；各单位密切配合，前方后方协同指挥、统筹调度，共同战疫。抗疫斗争的实践启示我们，越是面临急难险重的任务，越是要把党的建设摆在更加重要的位置。委直属机关各级党组织和广大党员要按照上级党组织、委党组的部署安排，认真总结和推广疫情防控中发挥党建工作引领作用的宝贵经验，以党的政治建设为统领，以模范司局、模范单位创建为抓手，全面推进党的各项建设，推动委直属机关党的建设高质量发展，把疫情防控伟大斗争中凝聚的力量化作砥砺前行的动力，为全力抓好常态化疫情防控、推动卫生健康事业发展提供更加坚强的政治保证，筑牢维护人民群众生命安全和身体健康的坚固防线。

国家卫生健康委党组成员、副主任曾益新讲话

中央组织部组织二局有关同志介绍了疫情防控期间组织二局工作情况，并结合本人作为志愿者在武汉参与社区防控的经历，分享了参加疫情防控斗争的体会。通过疫情防控斗争，更加清醒地认识到党的领导是我们办成一切大事、破解一切难题、战胜一切风险保证的根本保证，对“两个维护”有了更深刻的认同、更真诚地拥护；更加深刻地感受到党的“十八大”以来，党中央坚定不移推进全面从严治党，大力加强党的基层组织建设取得的重大成果，要总结疫情防控工作中加强公立医院党组织工作的经验做法，旗帜鲜明地加强公立医院党的领导、党的建设，加强党建引领医疗卫生服务体系建设；更加明确地体会到青年一代成了抗击疫情的主力军，通过这次历练，更好地在今后工作中为人民服务。

中日医院国家援鄂医疗队领队、党委书记周军发言

北京协和医院国家援鄂医疗队党员医生代表、消化内科党支部书记、主任助理吴东在题为“忠于人民的职业精神”的发言中，介绍了北京协和医院国家援鄂医疗队在武汉救治新冠肺炎重症患者的情况。吴东感慨，“在战争年代火线入党，是为了争取一个扛炸药包、当敢死队的资格；在和平时期，为人民的利益冲锋在前是党员的责任”，“为了患者的利益，我们可以做一切事情”。

北京协和医院国家援鄂医疗队党员医生代表、消化内科党支部书记、主任助理吴东发言

北京医院国家援鄂医疗队护理团队代表、护士长董凡作了题为“白衣做铠甲 红心永不变”的发言。她说，“作为一名共产党员，我责无旁贷；作为参加过2003年抗击非典疫情的医务人员，我再上战场义无反顾；作为医疗队护理组长，我的责任重如泰山。”在党员医护人员有力带动下，北京医院国家援鄂医疗队收治患者100人，治愈95人，护理工作无一例意外事件发生。

北京医院国家援鄂医疗队护理团队代表、护士长董凡发言

国家卫生健康委直属机关党支部标准化规范化建设试点支部北京协和医院护理部党支部书记、护理部主任吴欣娟谈到，护理部党支部坚持以患者为中心，凝练出“四化”支部工作法，即注重党员教育常态化、注重制度建设体系化、注重队伍建设阶梯化、注重护理服务精细化，以党建带动护理学科发展，充分发挥护士党员的模范带头作用，多个专科护理水平达到国际先进水平。

北京协和医院护理部党支部书记、护理部主任吴欣娟发言

活动中，与会人员参观了中日友好医院抗击新冠肺炎疫情工作展，观看了短视频《党旗高高飘扬 白衣闪耀荣光》。

中日友好医院国家援鄂医疗队领队、党委书记周军作了题为“党旗引领战‘疫’线，国字担当铸使命”的发言。中日友好医院第一时间组派医疗队，派出队员最早、派出批次最多，累计救治危重症新冠肺炎患者100人，治疗方舱医院住院患者3643人次。周军谈到，党心、军心、民心凝聚一心，是打赢这次疫情防控阻击战的绝对优势；党员、党性、党组织勇于担当，是打赢这次疫情防控阻击战的根本保证；疫情防控的艰苦卓绝是医院持续发展的基石，逆行中的奋不顾身是医院精神传承不可或缺的厚重篇章。

国家卫生健康委直属机关工会常务副主席杨志媛宣读了致医护人员的慰问信，来自“娘家人”的褒奖与关怀感动了在场的每个人。

国家卫生健康委直属机关工会常务副主席杨志媛宣读致医护人员的慰问信

来自党的组织关系在我委的10家公立医院的医生护士代表进行了宣誓。来自中日友好医院的抗疫一线新党员代表和全体参加活动的党员一起重温了入党誓词。

活动由国家卫生健康委直属机关党委常务副书记杨建立主持。国家卫生健康委办公厅、人事司、规划司、医政医管局、机关党委有关负责同志，国家中医药管理局、中国医学科学院-北京协和医学院、北京医院、北京协和医院、中国人口宣传教育中心、人民卫生出版社党委有关负责同志，中日友好医院领导班子成员；10家公立医院的医生、护士和党支部书记代表等120余人参加活动。