国家卫健委：7月29日新增确诊病例105例 其中本土病例102例

人民网北京7月30日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例105例，其中境外输入病例3例（广东1例，云南1例，陕西1例），本土病例102例（新疆96例，辽宁5例，北京1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者584人，重症病例较前一日增加8例。

境外输入现有确诊病例78例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2059例，累计治愈出院病例1981例，无死亡病例。

情况显示，截至7月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例574例（其中重症病例33例），累计治愈出院病例78957例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84165例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者786957人，尚在医学观察的密切接触者18353人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（境外输入1例）；当日转为确诊病例12例（无境外输入）；当日解除医学观察2例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者280例（境外输入90例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例3515例。其中，香港特别行政区3002例（出院1591例，死亡24例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区467例（出院440例，死亡7例）。