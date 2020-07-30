美国政治极化阻碍疫情应对

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皮尤研究中心等民调机构的最新调查研究显示，美国不同政治群体对于疫情存在明显认知差别和党派倾向。有美国学者指出，美国严重的党派之争是限制民众执行“保持社交距离”等防疫指南的最大障碍。分析认为，政治精英们在众多问题上产生分歧，公众随之分裂成不同群体，这反过来又加强了政治精英们加剧分歧的动机。

美国皮尤研究中心近日刊发分析文章指出，“在美国应对多重危机之时，两党就国家所面临的问题存在严重分歧”。皮尤研究中心的最新民调数据显示，在民主党支持者中，大约76%认为新冠肺炎疫情是美国面临的一大严峻问题，而在共和党支持者中，只有37%的人持这一观点。

美国知名政治学者弗朗西斯·福山在“美国利益”网站刊发文章《美国政治腐朽的代价》指出，这场史无前例的疫情本应成为美国人放下分歧、团结一致的机会，但总的来说，疫情却“加剧了美国的政治极化”，“而且随着时间的推移，政治极化很可能会变得更加严重”。

“疫情期间，党派之争正在影响人们对自身风险和个人行为的看法”

曼迪·怀特在佛罗里达墨尔本市经营着一家小礼品店。5月份以来，曼迪在店门口挂出一块牌子，上面写着“不戴口罩者，请勿入店；如果你没有口罩，我们可为你提供”。然而，牌子挂出的第一天就遭遇了一场“意外”。一对夫妇未戴口罩入店，当曼迪提醒他们戴口罩时，男的撩起衬衫，亮出了随身携带的手枪。无奈之下，曼迪只好让他们进店。事实上，因戴不戴口罩而“动枪”的故事，在美国媒体上屡见不鲜。

时至今日，戴口罩这样的公共卫生措施，依然被一些美国政客高度政治化，导致疫情防控形势雪上加霜。皮尤研究中心此前的一份民调显示，民主党支持者中，63%认为公众外出时应该一直佩戴口罩，共和党支持者的比例为29%。美国民意调查网站“五三八”日前发表的一份分析指出，“在疫情期间，党派之争正在影响人们对自身风险和个人行为的看法”。

佐治亚州最近疫情持续加重，首府亚特兰大市长为此颁布了“戴口罩令”。然而，共和党籍州长却因此将亚特兰大市长告上法庭。本月，范德比尔特大学政治学教授约书亚·克林顿和其他3位学者，在“社科研究网络”平台发表了一篇论文，认为美国严重的党派之争是限制民众执行“保持社交距离”等防疫指南的最大障碍，尽管这一指南对限制病毒传播至关重要。该平台还刊载了雪城大学政治学家莎娜·盖德瑞安等3名学者的一项定量研究结果。经过对3000名美国民众进行问卷调查，研究发现相比教育水平、收入水平、地理差异等各种因素，党派属性更能预测普通美国人面对疫情的不同认知和态度。

“目前疫情被政治化，反映了美国社会在政治层面上的分裂”

白宫冠状病毒应对工作组成员、知名传染病学家安东尼·福奇，在疫情期间因为一直推动美国采取严格的防控措施，在不同政治群体中引起了迥然不同的反应——支持者称其为“英雄”，反对者则对他发出“死亡威胁”。日前，福奇在接受美国有线电视新闻网采访时说，“我的支持者不恰当地把我当成了英雄，我并不是英雄，我只是在做我的工作。而有些人则因为我推动公共健康议程干扰了他们的生活，对我非常愤怒。”据福奇透露，他本人遭遇大量的言语攻击和人身威胁，甚至他的妻子和女儿们也遭到严重人身威胁。福奇反问道：“这是真的吗？这还是美利坚合众国吗？”“目前疫情被政治化，反映了美国社会在政治层面上的分裂。”

美国当前依旧是全球疫情最为严重的地区。约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间7月28日下午，美国新冠病毒感染病例已超过434万例，死亡病例超过了14.9万例。据《纽约时报》整理的数据，截至7月27日的7天中，美国平均每天新增新冠病毒感染病例65527例，每天平均新增死亡病例1078例。

在卫生专家看来，美国之所以迟迟难以拉平疫情传播曲线，同这个国家的政治分裂密切相关。福奇日前在同“五三八”网站的访谈中指出，“从政治角度看，只有戴上眼罩、捂住耳朵，才能认为我们现在不是生活在一个严重分裂的社会”“从历史经验来看，一旦在某件危机上难以取得一致意见，处理它的效率就会降低”。

纽约大学兰贡医学中心教授亚瑟·卡普兰对本报记者分析指出，“白宫没有足够严肃地对待美国面临的威胁”。他强调，保守政治力量将意识形态放在科学之上，因而没有能力在全国范围内对疫情做出强有力的反应。

“疫情应对支离破碎、混乱不堪，且受到政治人物发出的矛盾信息的困扰”

就两党群体围绕疫情产生的种种认知差异，美国学者进一步研究发现，这与白宫、国会等机构的政治精英人物公开传递的相互矛盾的信息高度相关。《科学》杂志指出，“美国的疫情应对支离破碎、混乱不堪，且受到政治人物发出的矛盾信息的困扰。”

据《科学进展》期刊本月发表的一篇论文，俄亥俄州立大学政治学教授斯凯勒·克兰默等学者，在分析了今年1月至3月期间两党国会议员就疫情发表的3万多条推文后发现，民主党联邦议员所发推文更强调疫情对公共健康和美国工人的威胁，而共和党议员所发推文则更重视企业受疫情影响情况。

“就像人一样，一个国家在危难之际也会显露出真正的面目”，英国广播公司驻美国记者尼克·布莱恩特在评价美国的疫情应对时表示，“没有团结一致，这场危机展现的是，美国人数十年里如何在政治维度上做到了‘保持社交距离’”。

令政治分析人士更为忧虑的是，当前美国不同群体间的政治分裂正逐步向相互“敌意”的方向发展。布鲁金斯学会政府治理研究项目主任达雷尔·韦斯特认为，美国社会的政治紧张关系已经扩散为危险的部落主义。斯坦福大学政治学教授尚托·艾扬格表示，美国日趋严重的政治极化带来了民众的“情感极化”问题——“今天的美国民主党人和共和党人都认为对方成员虚伪、自私、思维封闭，以至于都不愿意跨越党派界限进行社交活动，不愿意在各种活动中与对方合作”。

美国的政治学者们还警告，美国的政治极化存在自我强化趋势。VOX新闻网创始人埃兹拉·克莱因在最近出版的《我们为什么极化》一书中分析称，政治精英们在众多问题上产生分歧，公众随之分裂成不同群体，这反过来又加强了政治精英们加剧分歧的动机。

（本报华盛顿7月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 17 版）