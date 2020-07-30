全球战疫：反弹压力陡增 欧洲多国面临“复苏”“复燃”双重考验

自三月初成为新冠肺炎疫情中心以来，经过数周严格封锁措施，欧洲多国逐渐迎来疫情平稳趋缓的“首战”成果，并逐步开启“复苏”模式。然而，随着复工复产的推进，多国面临“第二波疫情”暴发预警。当经济“复苏”遭遇疫情“复燃”，欧洲多国的疫后重启之路面临双重考验。

当地时间7月12日，游客在万湖会议旧址院内参观。随着德国疫情趋稳，位于柏林近郊的万湖会议旧址近日再度对外开放。 中新社记者 彭大伟 摄

多国拉响“第二波疫情”警报

近期，欧洲多国新冠肺炎确诊病例呈大幅增加趋势，世卫组织再次对欧洲疫情反弹表达关切，多国也相继发出防范“第二波疫情”的预警。

据统计，从7月23日至26日，法国单日新增确诊病例增加至千例以上；截至7月28日的7天内，德国新增确诊病例3611人，与前一周(7月15日-21日)的2809人相比明显上升；7月16日，西班牙单日新增确诊人数就已破千，而在20日至26日一周内，这一数据直接翻倍，单日新增确诊均超过2600人。

对此，法国总理卡斯泰警告法国民众不能掉以轻心，强调“我们还没有战胜病毒”。德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)所长威勒28日表示，德国过去两周新增确诊病例数出现令人不安的增长，他强调尚不清楚这是否为“第二波疫情”暴发的开端，但存在这一可能。英国首相约翰逊28日在访问诺丁汉时表示：“我们的一些欧洲朋友可能已看到，有迹象表明(新冠肺炎)在一些地方将暴发‘第二波疫情’高峰。”

当地时间2020年7月7日，西班牙潘普洛纳，圣佛明节狂欢活动因疫情取消，摄影师拿着一张2019年7月拍摄的乐队在圣佛明节开幕式上演奏的照片，再现圣佛明节狂欢活动盛况。

“攻”“守”并举 备战疫情“复燃”

为了控制疫情反弹态势，欧洲多国加强防控措施，一方面防止本地病例暴发，一方面阻止输入病例“倒灌”，从“攻”“守”两方面寻求突破。

针对此次欧洲疫情反弹最严重的西班牙，多国追加了防控措施。英国25日宣布对来自西班牙的旅客实行14天强制隔离。英国最大旅游公司“TUIUK”暂停所有涉及西班牙的旅游线路，直至8月9日。法国、比利时、挪威、爱尔兰、德国、荷兰和波兰等国也采取了相应的旅行限制和隔离措施。

欧洲多国还加大了新冠肺炎检测力度。德国24日宣布，今后从境外高风险地区返回的旅客抵达德国机场后可现场免费进行新冠肺炎检测，非高风险地区返程旅客则可在72小时内于机场以外的场所接受检测。法国卫生部门7月26日宣布，法国的新冠肺炎检测完全免费，来自欧盟以外16个新冠病毒“肆虐”国家的所有旅客，将在法国机场与港口接受强制性检测。对于来自美国等四个国家的旅客，法国要求他们在登机时持有三日内新冠病毒检测阴性结果报告。

此外，英国政府宣布正在构建价值近1亿英镑的药品库存，以便赶在潜在的“第二波”疫情到来之前充实重要药品的供应。奥地利政府重新强制民众在超市等公共场所佩戴口罩。意大利将原定于7月31日到期的国家紧急状态延长至10月15日，以便更好地防控疫情。

防控加码 “疫”后“复苏”道阻且长

在欧洲经济受到新冠疫情重创之后，夏季旅游业的重启，成为多个欧洲国家寻求经济“复苏”的重要动力之一。如果此时疫情卷土重来，经济或将雪上加霜。

英国《金融时报》文章称，欧洲旅行社对各国新出台的旅行限令感到沮丧。欧洲多地新冠疫情反弹，对全球旅游业复苏的希望造成了打击。

作为欧洲疫情最严重的国家，此次反弹对西班牙旅游业带来了更加明显的影响。据统计，西班牙首都马德里旅馆平均入住率不足22%，酒店行业营业额下降了65%，数十家和旅游相关的企业已无法维持正常营业；加泰罗尼亚的疫情导致巴塞罗那一些重新营业的旅馆再度被迫关闭。

一方面，长时间的封锁期将损害经济增长；另一方面，带“疫”重启，恐引发更大范围的疫情反弹，再次重创经济。正如欧洲央行行长拉加德所言，新冠疫情后经济复苏将是“不完整的”，部分经济领域将发生“永久性的变化”，其中一部分可能遭受“难以弥补的伤害”。(记者 马佳佳)