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昌平：确诊病例同楼606名居民检测均为阴性

2020年07月30日08:20 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月29日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第162场新闻发布会上，昌平区人民政府副区长吴彬通报了关于2例新冠肺炎确诊病例情况。

　　7月27日，北京市新增新冠肺炎大连市疫情关联病例1例，该病例在京暂住女儿家，地址为昌平区天通苑西三区。7月28日，该确诊病例的女婿诊断为确诊病例。针对此情况，昌平区迅速行动，加强病例所在社区防控措施，对确诊病例开展流调溯源，密切接触者追踪，社区居民核酸检测及环境消毒消杀等控制措施，现将工作开展情况通报如下：

　　1.控制传染源，切断传播途径。将确诊病例第一时间转运至定点医院及时治疗。迅速展开流行病学调查，扩大密切接触者排查范围，追踪所有密切接触者，全部落实隔离观察措施。对确诊病例居住场所、楼宇及社区环境采样检测，结果均为阴性。对病例居住楼栋实行封闭管控，人员居家观察，天通苑北街道统筹调配做好居家人员所需物资保障等日常服务。

　　2.做好社区居民核酸检测。在社区设置2个核酸采样点，对全体社区居民进行核酸采样，截至7月29日12时，完成确诊病例所在楼的606名居民核酸检测工作，均为阴性；完成周边居民12649人核酸采样工作，已出结果5801人，均为阴性，其他结果待报。密切关注社区居民思想动态，强化宣传引导，及时答疑解惑，做好情绪安抚工作。

　　3.强化日常和预防性消毒措施。对确诊病例所在楼栋及周边强化日常和预防性消毒措施，建立重点公共区域和重点部位消毒管理台账，每日对单元楼门、楼道等公共区域至少消毒2次，楼道开窗通风30分钟以上；对公共门把手、电梯按钮等重点部位提高消毒频次；安排专人了解居民健康状况，发现异常第一时间送往就近发热门诊排查。

　　4.提升社区及周边管控力度。在社区各卡口严格执行测温、登记、查证、验码等防控措施，外来人员及车辆禁止入内。小区内文体活动室、娱乐室等各类公共场所全部关闭。强化小区周边商店等公共场所管理，严格落实“一米线”措施。组织人员对社区定时巡查，发现聚集活动及时制止，发现外出不佩戴口罩的居民及时劝返。做好物资保障，为社区居民配备口罩、酒精、消毒液等防疫物资。

　　下一步，昌平区将继续紧绷“外防输入、内防反弹”这根弦，压实四方责任，按照“三防”“四早”“九严格”要求，严格做好联防联控工作，落实各项管控措施，加强社区和公共场所管理，深入开展爱国卫生运动，科学精准有效做好疫情防控工作，统筹推进经济社会发展，全面恢复生产生活秩序。

(责编：许晓华、李轶群)


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