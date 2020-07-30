夏季日常保健 推荐豆腐丸子枸杞叶汤

主要功效：消暑生津

推荐人群：夏季日常保健，一般人均可。

材料：肥瘦肉100g、老豆腐 300g、鸡蛋 1个、枸杞叶200克、调料各适量。

烹调方法：

把新鲜肥瘦肉剁碎成肉末，与老豆腐、姜蓉、淀粉、胡椒粉、盐、料酒混匀。混匀后打入鸡蛋一个，继续同方向搅拌均匀。小葱分葱白和绿色部分，白色部分切段，绿色部分切葱花。热锅下油，爆香葱白段，加入冷水至沸腾。把搅拌均匀的肉末，用手的虎口挤出丸子，轻轻放入水中。枸杞叶洗净备用，水开后将枸杞叶放入锅中，与豆腐丸子一起煮熟，最后放入葱花、盐稍滚即可食用。

汤品点评：

这个豆腐丸子汤要用老豆腐不能用嫩豆腐，搅拌的最后一步要加入鸡蛋搅匀，煮的时候只能轻轻搅动，这样才能成为丸子，要不然就很容易散了。但这样做出来的丸子，不会像单纯的肉丸子那么腻，也不会像单纯的老豆腐那么腥，此外，加了料酒、姜蓉、胡椒粉这些一起搅拌，使得这颗豆腐丸子口感丰富，促进食欲。所以只需要用一点点清汤来滚，再加入清爽的枸杞叶，加一点点葱花来点缀就可以成为很美味的汤水了。炎炎夏日，大家不妨回家试试呀！

推荐：广东省中医院临床营养科