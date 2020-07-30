喝水“一口闷” 当心心脏出问题

夏季天气炎热，气温不断攀升，人体出汗量增大，对水的需求也逐渐增多。很多年轻人在运动结束或者洗完澡后会选择端起杯子“一口闷”。看似简单的喝水动作，如果没有采用正确的喝水方式，不仅起不到养生保健的作用，还可能会造成生命危险。

首先，冠心病患者本身心脏功能不健全，如果大口喝下太多水，会导致水分快速进入血液，经过肠内吸收后血液会被稀释，短时间内的循环血流量就突然增加了，容易加大心肌耗氧量，加重心脏负荷。轻者出现胸闷、气短症状，重者可能会诱发急性心衰。

其次，心脏功能衰竭患者由于心脏功能性疾病引起心功能下降，伴有肾功能减退症状。患者身体排水功能会降低，水管理成为心衰患者最重要的注意事项。若大口饮水过多，则容易造成水钠潴留、增加心脏负荷，导致病情加剧。

此外，对于从事体育运动或体力劳动者来说，活动过后对水的需求会增加两倍，此时大口急喝水尤为危险。这是因为人体在出汗后会损失大量的水分和电解质，大口喝水容易稀释血液中的电解质，导致细胞中电解质浓度变高，水分进入细胞内造成水中毒现象，引发肌肉痉挛、恶心、焦虑、精神错乱或头晕等症状，不利于肾、肝和心脏等器官的运转，严重时还会突然昏倒。