别让垃圾分类卡在“破袋难”上

双爪铁钩、破袋小刀片、木质小坡道……这些五花八门的“神器”，是丰台区南苑街道生活垃圾分类投放点两位“守桶员”的小发明。谈及志愿参与的这份工作，老人表示，“每个人都不能旁观！”

随着垃圾分类深入推进，全市各区施展出“十八般武艺”：海淀居民发明掀盖“神器”、破袋“神器”，辅助投放；大兴亦庄居民鼓捣厨余垃圾发酵桶，变废为宝；西城区投放“人脸识别”智能垃圾桶，桶盖自动开启；怀柔区采用红外感应设备，解决“脏手”问题……纵观种种探索，“高科技”也好，“土办法”也罢，无不折射出大家参与垃圾分类的热情，也见证着一线人员的辛苦付出。

换个角度看，应需而生的有益探索，也反映出垃圾分类落地进程中的诸多不易。推广新政，遇见问题是难免的。尤其垃圾分类涉及千家万户，又需要革除旧习，难度可想而知。就眼下来看，实践中的问题相对集中，比如，有的清运不及时，造成垃圾混乱堆积；有的仍混装了事，导致工作人员不得不辛苦二次分类。而各方吐槽最多的，还数厨余垃圾的投放。大多数人都嫌“破袋”脏手，干脆直接连袋扔；有人住得离投放点近，深受蚊蝇乱飞、臭味乱窜之苦。这些现实问题，容易催生“不方便-不情愿-不配合”的连锁反应，让分类效果打了折扣。

垃圾分类，依法必行。从粗放混装转向精细分类，必然带来一定的操作成本，那么与此同时，如何尽量降低行动门槛，让大家减少“麻烦感”就是关键。理顺垃圾分类流程的各个环节，意见最集中的方面正是破题之处。就拿厨余垃圾来说，因为普通垃圾袋不可降解，才必须破袋处理，那么，能否给居民配发或低价出售可降解的垃圾袋，从而免去破袋环节？或者，是不是可以多配置厨余垃圾发酵桶等设施，进而实现就地处理？办法总比困难多，在实践中持续探索，我们才能打磨出一套最优方案，化解理念上早有共识、行动上久未见效的尴尬。

“风气之变必以渐也。”移风易俗需要过程，既考验定力耐力，更需重视方式方法。兼顾强制性与便利性，让垃圾分类变得好上手，方有望尽早突破落地的“最后一米”。