热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

别让垃圾分类卡在“破袋难”上

胡宇齐

2020年07月29日09:46 来源：北京日报

双爪铁钩、破袋小刀片、木质小坡道……这些五花八门的“神器”，是丰台区南苑街道生活垃圾分类投放点两位“守桶员”的小发明。谈及志愿参与的这份工作，老人表示，“每个人都不能旁观！”

随着垃圾分类深入推进，全市各区施展出“十八般武艺”：海淀居民发明掀盖“神器”、破袋“神器”，辅助投放；大兴亦庄居民鼓捣厨余垃圾发酵桶，变废为宝；西城区投放“人脸识别”智能垃圾桶，桶盖自动开启；怀柔区采用红外感应设备，解决“脏手”问题……纵观种种探索，“高科技”也好，“土办法”也罢，无不折射出大家参与垃圾分类的热情，也见证着一线人员的辛苦付出。

换个角度看，应需而生的有益探索，也反映出垃圾分类落地进程中的诸多不易。推广新政，遇见问题是难免的。尤其垃圾分类涉及千家万户，又需要革除旧习，难度可想而知。就眼下来看，实践中的问题相对集中，比如，有的清运不及时，造成垃圾混乱堆积；有的仍混装了事，导致工作人员不得不辛苦二次分类。而各方吐槽最多的，还数厨余垃圾的投放。大多数人都嫌“破袋”脏手，干脆直接连袋扔；有人住得离投放点近，深受蚊蝇乱飞、臭味乱窜之苦。这些现实问题，容易催生“不方便-不情愿-不配合”的连锁反应，让分类效果打了折扣。

垃圾分类，依法必行。从粗放混装转向精细分类，必然带来一定的操作成本，那么与此同时，如何尽量降低行动门槛，让大家减少“麻烦感”就是关键。理顺垃圾分类流程的各个环节，意见最集中的方面正是破题之处。就拿厨余垃圾来说，因为普通垃圾袋不可降解，才必须破袋处理，那么，能否给居民配发或低价出售可降解的垃圾袋，从而免去破袋环节？或者，是不是可以多配置厨余垃圾发酵桶等设施，进而实现就地处理？办法总比困难多，在实践中持续探索，我们才能打磨出一套最优方案，化解理念上早有共识、行动上久未见效的尴尬。

“风气之变必以渐也。”移风易俗需要过程，既考验定力耐力，更需重视方式方法。兼顾强制性与便利性，让垃圾分类变得好上手，方有望尽早突破落地的“最后一米”。

(责编：李轶群、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn