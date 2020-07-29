2020年下半年医改有何重点

【来自国新办新闻发布会的报道】

近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《重点任务》），把“以预防为主”摆在更加突出位置，着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，引发了社会关注。在国新办28日举办的吹风会上，国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜、国家发展改革委社会司司长欧晓理、国家卫健委体制改革司司长梁万年，以及国家医保局医药服务管理司司长熊先军给予了回应。

中央预算内投资用于公共卫生相关项目建设的投资总量是去年两倍

2019年，坚持预防为主，着力解决看病难看病贵，推动医改取得新成效。面对突发的新冠肺炎疫情，“我们看到了多年来建立的我国公共卫生体系发挥了重要作用”。但欧晓理坦言，疫情也暴露出我国公共卫生体系的一些短板和问题。特别是与疫情初期“暴发式”需求相比，发热门诊的收治、传染病救治的床位、重要医疗设备以及医疗物资等等，在短期内都出现了一定的短缺。

据王贺胜介绍，《重点任务》明确了六方面重点工作内容，加强公共卫生体系建设排在了首位。主要围绕改革完善疾病预防控制体系、完善传染病监测预警系统、健全公共卫生应急物资保障体系、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控、加强公共卫生队伍建设做出工作部署。

“今年中央预算内投资用于公共卫生相关项目建设的投资总量是去年的两倍，缩减了其他的一些专项，集中支持公共卫生领域的建设。”欧晓理介绍说，在未来一段时间，将重点通过加强相关医疗卫生机构建设，强化七项能力，完善三个保障。其中，要强化发热门诊的接诊能力，所有二级以上综合医院要重点落实“三区两通道”要求，合理布局诊室、留观室、候诊区，扩大等候间距，配齐筛查所需的设施设备；强化可转换ICU的救治能力，明确各级医院的ICU中都要设置一定数量负压病房和负压手术室，或者预留出负压改造的条件，按不同规模和功能配置呼吸机、心肺复苏、体外膜肺氧合等医疗设备。

公立医院要推进薪酬制度改革、发挥公共卫生职能

公立医院是提供医疗服务的主体。《重点任务》明确，要继续深化公立医院综合改革。“这包括健全医疗卫生机构和医务人员绩效考核机制、建立和完善医疗服务价格动态调整机制、深化薪酬制度和编制管理改革等投入政策。”王贺胜介绍。

梁万年指出，公立医院改革从现在来看，外部的政策环境，从方向到路径是明确的。他认为，深化公立医院改革要从加强公立医院的服务体系建设，在全国要使公立医院的布局既要有国家的医学高峰，比如国家医学中心和国家区域医疗中心的建设，发挥医学科技发展的引领作用和辐射作用。同时，在省级层面，要布局一批省级医学中心和省级区域医疗中心，发挥省域内的带头引领和辐射作用。另外，要重点强化县级医院的能力建设，使县级医院真正成为县域内医疗服务的主力军和领头羊。

同时，梁万年指出，公立医院的发展方式以及服务模式要实行变革，比如一些新技术、新服务模式的建立，尤其是这次疫情防控，远程医疗、大数据、新技术的应用，既方便老百姓又提高了公立医院的效率。

对于公立医院，还要围绕重大疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置，加强公立医院防治能力建设，尤其是分层分级分流的救治体系建设，同时要注重资源配置的合理性和政策的协同性，促进公立医院发挥公共卫生的职能，建立相应的督促、激励、约束机制。

梁万年指出，要强化公立医院的文化建设，要强调公立医院姓“公”，要具备公益性，这是它的本质要求，要真正以人民健康为中心，关爱广大医务人员，提升他们的职业待遇以及职业发展空间。“同时，还要给公立医院的发展增加新的动能，持续推进公立医院的医保支付方式改革、价格改革、药品招标采购机制改革以及薪酬、人事、编制制度改革。”

（本报北京7月28日电 本报记者 金振娅）