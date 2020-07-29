乌鲁木齐6名确诊病例和无症状感染者治愈出院

7月28日，新疆召开的新闻发布会上传来好消息，乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚介绍，在国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制专家组指导下，经新疆医疗救治定点医院的精心治疗，6名确诊病例和无症状感染者，经国家医疗救治专家组和新疆医疗救治专家联合会诊评估，符合国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版修正版）》确诊病例解除隔离和出院标准，今天下午痊愈出院，这是此次疫情首批出院的患者。

乌鲁木齐市疾控中心副主任文国新说：“本轮疫情发生后，乌鲁木齐市迅速组织专业力量，夜以继日开展流行病学调查工作，走访确诊病例和无症状感染者，对重点地区开展采样工作。希望广大市民特别是确诊病例、无症状感染者及其密切接触者积极配合、如实报告活动轨迹等，这对于寻找病毒源头，切断传播途径至关重要。”

新疆医科大学副校长、新医大一附院院长贾文霄表示，自7月17日开始，新疆医科大学各附属医院承担社区核酸普查任务，组织核酸检测医务人员5000余人次，通过采样、转运、检测一套完整流程，累计完成检测150余万人次。自7月20日起，附属中医医院已为43家单位配送中药汤剂112988袋。按照新疆疫情防控指挥部的安排部署，各附属医院均派出医护人员增援新疆新冠肺炎医疗救治定点医院，医师涵盖呼吸、感染、重症、心血管等专业。

新疆医科大学在做好疫情防控各项工作的同时，各附属医院落实落细各项院感防控措施，确保院区和前来就诊患者的健康安全。严格落实患者分诊、分流和风险管控等措施，按照要求管理确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者和国外入境人员，所有人员进入院区必须出示健康码，接受体温检测，呼吸道疾病症状询问，流行病学史询问。实行预约就诊，错峰开诊，加强就医须知宣传。

此外，在做好院感防控的同时，新疆医科大学各附属医院组织医院各科医护力量，全面保障疫情期间的正常诊疗服务。（记者王瑟）