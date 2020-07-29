河南提高妇女儿童健康保障水平

本报郑州7月28日电 （记者任胜利）记者日前从河南省卫健委了解到：截至6月底，河南累计完成宫颈癌筛查55.67万人、乳腺癌筛查57.66万人，孕产妇产前筛查63.67万例；完成新生儿“两病”筛查48.35万例、听力筛查47.31万例，覆盖率分别为96.56%、94.48%。妇女儿童健康保障水平不断提高。

据介绍，河南持续将免费“两癌（乳腺癌、宫颈癌）”“两筛（产前筛查和新生儿疾病筛查）”列入河南省重点民生实事，稳步提高“两筛”筛查率、继续开展免费产前诊断。明确为全省140万农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展1次“两癌”筛查。继续免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，全省孕早中期妇女产前筛查覆盖率达到55%以上，新生儿“两病”筛查率达到90%以上，新生儿听力筛查率达到90%以上。

河南还制定政策，强化对相关工作的监督管理，加强服务对象、服务机构、资金使用、服务信息管理，确保免费“两癌”“两筛”规范、有序落实。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 13 版）