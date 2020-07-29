乌鲁木齐6名患者治愈出院 28家定点医院确保特殊人群就医

发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月28日电（马亮 胡冰鑫 李欣洋） “本轮疫情发生后，我们迅速组织专业力量，夜以继日开展流调工作，走访确诊病例和无症状感染者，对重点地区开展采样工作。”28日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，乌鲁木齐市疾控中心副主任文国新说，广大市民特别是确诊病例、无症状感染者及其密切接触者积极配合、如实报告活动轨迹等，对于寻找病毒源头，切断传播途径至关重要。

截至7月27日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例235例（其中危重症病例3例、重症病例13例），乌鲁木齐市233例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者165例，其中乌鲁木齐市162例、兵团1例、昌吉州2例(乌鲁木齐市输入)；尚有8809人正在接受医学观察。

6名新冠肺炎确诊病例和无症状感染者治愈出院

乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚在发布会上介绍有关情况。马亮 摄

乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚介绍说，在国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制专家组指导下，经自治区医疗救治定点医院的精心治疗，6名确诊病例和无症状感染者，经国家医疗救治专家组和自治区医疗救治专家联合会诊评估，符合国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版修正版）》确诊病例解除隔离和出院标准，今天下午痊愈出院，这是此次疫情首批出院的患者。

传染源仍在全力查找中 市民特别是患者积极配合至关重要

乌鲁木齐市疾控中心副主任文国新参加发布会。马亮 摄

流行病学调查简称“流调”，是疫情防控的基础性源头性工作，也是打赢疫情防控阻击战的重中之重。乌鲁木齐市疾控中心副主任文国新介绍说，本轮疫情发生后，相关部门迅速组织专业力量，夜以继日开展流调工作，走访确诊病例和无症状感染者，对重点地区开展采样工作。广大市民特别是确诊病例、无症状感染者及其密切接触者积极配合、如实报告活动轨迹等，对于我们寻找病毒源头，切断传播途径至关重要。

再次提醒广大市民，隐瞒病情，对咳嗽、发热、乏力等症状不如实陈述；隐瞒活动轨迹，不如实报告近期全部行程、接触人员；隐瞒个人信息，对与疫情有关的具体细节不如实告知；对提示短信和微信拒回等对流调工作不配合的行为依法惩治，情节严重构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

落实落细院感防控措施 保障正常诊疗服务

新疆医科大学副校长、新疆医科大学第一附属医院院长贾文霄介绍相关情况。马亮 摄

“我们通过加强门急诊预检分诊工作、做好基础工作、压实发热门诊‘前哨’责任、严格落实患者入院管理、完善急诊患者应急处置预案、加强感染防控全员培训与防护等措施，落实落细各项院感防控措施，确保院区和前来就诊患者的健康安全。”新疆医科大学副校长、新疆医科大学第一附属医院院长贾文霄说。

同时，新疆医科大学各附属医院组织医院各科医护力量，全面保障疫情期间的正常诊疗服务。自7月16日至25日，第一附属医院每日门诊就诊3500至4000人次，共计45500人次。各附属医院日均门急诊就诊8000余人次，日均住院总人数7200余人，日均新增住院人数253人。

28家救治定点医院确保特殊人群就医

“为进一步做好疫情期间心脑血管、孕产妇、儿童、肿瘤等急危重症患者的医疗救治工作，全力满足市民基本医疗服务需求，我们专门确定了28家救治定点医院，其中孕产妇救治定点医院7家、儿童救治定点医院3家、血液透析救治定点医院11家、肿瘤救治定点医院3家、心脑血管疾病救治定点医院4家。”乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚说。

以上医疗机构在疫情防控期间均开展正常的诊疗服务，并设置必要的急诊抢救缓冲区、急诊手术缓冲区和病房缓冲区，对急重症患者在做好防护的基础上进行及时治疗，对于高度怀疑且不能排除新冠肺炎的患者，在治疗同时进行核酸检测，对救治后仍需留院治疗的，先在缓冲区进行单人单间隔离治疗，排除新冠肺炎后再转入普通病房。

疫情期间，居民如遇突发疾病，应立即拨打120急救电话或联系所在社区，及时转运至定点医院就医。就诊期间，患者和家属要全程佩戴口罩。

务必科学合理使用消毒剂 一般家庭不需每日消毒

新冠病毒传播途径以近距离的呼吸道飞沫传播和接触传播为主，如果家庭或单位内没有新冠肺炎确诊患者、无症状感染者或者密切接触者，不需要每日使用消毒剂喷洒，只需要做好室内的卫生清洁即可。

消毒剂有一定的刺激性，不能过度滥用，家庭和单位消毒时应做好个人防护，达到消毒作用时间后及时用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。