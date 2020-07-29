腰痛切莫乱按  七种情况要就医

生活中，腰疼非常常见。引起腰痛的原因很多，有的是腰肌劳损，推拿按摩能缓解，但如果手法不当，会导致神经、肌肉和韧带损伤，加重病情。广州市红十字会医院骨科主任梁伟国提醒，腰疼千万别盲目按，一定求助专业医生对症治疗。

梁伟国介绍，常见的腰痛原因包括腰椎压缩性骨折、腰部骨质增生、骨刺、椎间盘突出症、椎管狭窄、椎管肿瘤、急慢性外伤或劳损、强直性脊柱炎、肾结石、输尿管结石、慢性前列腺炎等。有腰疼症状的女性朋友，还需排除输卵管炎、盆腔炎等生殖、泌尿系统感染。

当遇到以下7种情况时，一定要寻求医生的帮助。

1.腰痛伴有一侧或两侧下肢无力、麻木或疼痛；2.无外伤史的剧烈腰痛，活动后加重；3.腰痛持续，夜间痛比白天明显；4.腰痛并伴有腰部畸形（后凸或侧弯）；5.腰部疼痛伴有大小便障碍；6.捶击局部，疼痛加剧或伴有向下肢的放射痛；7.不能直腰或长距离步行，动辄腰腿酸痛、麻木。

（全媒体记者张青梅 通讯员卢从斌、郭姣璐）