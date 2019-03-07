有外伤、四肢麻……腰痛八种情况要拍片

腰痛是常见病，一到医院，医生总会说“拍个片吧！”这就让患者很疑惑：“是不是必须拍片啊？”“能不能直接查体下诊断？”南方医科大学第三附属医院脊柱外科副主任医师陈克冰表示，腰背痛非常常见，但多数情况下，经过适当的休息或者辅以一些药物、按摩等治疗就可以得到缓解，只有少数病人需要进一步的治疗，影像学检查对于诊断脊柱疾病非常重要。虽然并不是所有腰痛都需要拍片，但有以下8种情况，一定要拍片。

1.腰部有外伤史。有些患者不小心摔倒伤到了腰，觉得卧床一段时间疼痛就会缓解，因而不去医院治疗。如果这类患者之后不时出现腰痛的症状，就一定要拍片，因为很有可能是外伤留下了隐患。2.腰痛且伴有神经症状。如腰痛伴有四肢麻木、疼痛感等，极有可能是神经受到压迫所致，需要拍片查看。3.夜间痛明显。夜间腰痛明显的患者有可能是肿瘤导致，所以需要拍片。4.休息后加重，活动后减轻。这种情况可能是强直性脊柱炎前兆，该病一般多发于青年人，需要警惕。5.查体呈阳性。如果查体发现患者背部有局部叩痛或存在台阶感，就极有可能是腰椎滑脱所致，需要拍片确诊。6.持续不缓解。除非存在神经受损或全身性疾病，否则单纯性腰痛一般很快就会自愈，大多不超过3周。因此，如果患者腰痛时间较长，病情反复，就该拍片。7.腰痛伴发热。这种情况很可能是腰椎感染、化脓性脊柱炎、腰椎结核等一些特殊的疾病。8.腰痛伴有“高低肩”。青少年容易出现脊柱侧弯，常表现为肩膀一高一低，该病要通过拍片确诊。

拍片一般包括X光、核磁共振、CT这三种。一般先选择X片，它在反映脊柱序列等方面有优势，且价格便宜、检查时间短，可以提供很好的基础信息。若要进一步检查，可以考虑核磁共振，孕妇、儿童以及想要备孕的患者都可以用，非常安全，还可以明确软组织情况。CT检查由于辐射较大，一般情况下是在手术前准备手术方案时，或者需要明确有脊柱骨折情况时方会用到。患者病情不同，要做的检查选择也不同。▲（记者 游华玲）