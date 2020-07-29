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莲子麦冬巧搭配  健脾养心度炎夏

2020年07月29日08:09 来源：广州日报

伏天正盛，常见的夏日应季食药膳还有哪些好搭配？南方中西医结合医院副院长、治未病中心学术带头人彭康教授为大家推荐了三种暑季健脾养心清补之品的搭配食用方法。

莲子：味甘、涩，性平，归脾、肾、心经。具有补脾止泻，养心安神，益肾固精的功效。本品最益脾胃，兼能养心益肾，素有“脾果”之称，心脾不足常用，性平不燥，为清补之品，夏日用较佳。

麦冬：为百合科多年生草本植物沿阶草及麦门冬等的块根。味甘、微苦，性微寒，归心、肺、胃经。具有益胃生津，清心除烦，养阴润肺的功效。现代研究表明，麦冬具有抗疲劳、清除自由基、镇静、催眠、抗心肌缺血、抗心律失常等作用。

这两味夏日佳品，

日常可以这样搭配入膳：

莲子百合麦冬汤：莲子15克，百合30克，麦冬10克，加水煎服。

麦冬党参五味子排骨汤：麦冬15克，党参10克，五味子10克，排骨适量，炖汤服食。

麦冬山楂饮：麦冬15克，山楂20克，煮水代茶饮。

（全媒体记者周洁莹 通讯员李凯欣）

(责编：许晓华、李轶群)


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