国家卫健委：7月28日新增确诊病例101例 其中本土病例98例

人民网北京7月29日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例101例，其中境外输入病例3例（广东2例，上海1例），本土病例98例（新疆89例，辽宁8例，北京1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者325人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例79例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2056例，累计治愈出院病例1977例，无死亡病例。

情况显示，截至7月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例482例（其中重症病例25例），累计治愈出院病例78944例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84060例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者783053人，尚在医学观察的密切接触者15034人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（境外输入8例）；当日转为确诊病例51例（无境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者273例（境外输入91例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例3397例。其中，香港特别行政区2884例（出院1527例，死亡23例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区467例（出院440例，死亡7例）。