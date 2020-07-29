巩固防疫成果 扎实推进医改

近日，国办印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《重点任务》）。在28日举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜介绍，我国医改不断深化，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性、可及性持续改善。新冠肺炎疫情发生以来，医药卫生体系经受住了考验，为打赢疫情防控阻击战发挥了重要作用。

王贺胜介绍，2019年，各地各部门坚持预防为主，着力解决群众的看病难、看病贵问题，医改取得新成效：

以治病为中心正在向以健康为中心转变。启动实施健康中国行动，聚焦健康主要影响因素、突出问题和重点人群，组织推进15个专项行动；持续完善公共卫生服务项目，有序推进重大疾病防治，国家癌症筛查项目覆盖184万人，职业病监测病种扩大到28种。

看病难问题得到缓解。实施区域医疗中心建设，在河北等8个省区开展试点建设；规范推进医联体建设，开展城市医联体网格化管理和紧密型县域医共体建设试点；持续提高基层服务能力，300家县级医院成为能力建设的标杆，616家机构达到社区医院标准；加快推进“互联网+医疗健康”，5500多家二级以上医院提供线上服务，9100多家医院开展远程医疗；进一步改善医疗服务，三级医院预约诊疗率超过50%，超过1200家医院开展日间手术。

看病贵问题取得重要突破。国家组织药品集中采购逐步开展，25个中选药品价格较2018年最低价平均降幅59%；持续减轻药品耗材费用负担，17种医保谈判抗癌药通过医保报销52亿元，让96万人次受益；强化基本药物配备，完善药品审评审批，规范药品流通，加强药品供应保障，共印发33个鼓励仿制药品目录；优化国家医保目录，完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药的保障机制。

医疗卫生体系运行效率持续提高。持续深化公立医院改革，开展三级公立医院绩效考核；逐步强化综合监管，采取“双随机”方式抽查38.6万家单位。

此外，各地各部门扎实开展健康扶贫工作，组织1000余家三级医院帮扶1173家贫困县医院；不断深化医学教育改革，优化医学专业结构，多途径培养全科医生4.6万名。

“这次新冠肺炎疫情，是对我国卫生健康治理体系和治理能力的一次大考，也是对深化医改成果的检验。我国的公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系都经受住了考验。实践证明，医改的方向正确、路径清晰、措施得力、成效显著。”王贺胜说，当前，医改已经到了一个重要节点和关键时刻，特别是在疫情防控常态化形势下，既要立足当前，持续抓紧抓细抓实外防输入、内防反弹工作，巩固疫情防控成果；也要放眼长远，正视问题，坚持将医改进行到底。

《重点任务》明确了加强公共卫生体系建设、深入实施健康中国行动、深化公立医院综合改革、深化医疗保障制度改革、健全药品供应保障体系等重点工作。王贺胜介绍，《重点任务》把预防为主摆在更加突出位置，补短板、堵漏洞、强弱项，继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革，继续着力解决看病难、看病贵问题，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。

“这次疫情暴露出我国公共卫生体系存在一些短板。”国家发改委社会司司长欧晓理介绍，未来，将重点通过加强相关医疗卫生机构建设，强化发热门诊的接诊能力、可转换传染病区的收治能力、实验室的检测能力、传染病的检测能力、医疗废弃物的处置能力、应急救援能力等，完善重大疫情救治保障、应急医疗物资保障、应急医疗物资启用预案保障。

欧晓理透露，今年中央预算内投资用于公共卫生相关项目建设的投资总量是去年的2倍，集中支持公共卫生领域的建设。下一步，国家发改委将继续积极会同有关部门，引导地方统筹用好抗疫特别国债、地方政府专项债券等资金渠道，高质量完成公共卫生项目建设，确保重大疫情防控救治能力不留白、不缺位，为在疫情防控常态化中加快推进生产生活秩序全面恢复提供有力支撑和保障。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 02 版）