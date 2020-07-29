热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

吃隔夜西瓜会要命？五个要点保平安

2020年07月29日07:48 来源：北京青年报

伏天来了，家家户户消暑解渴的必备水果之一——西瓜就要上桌了。

那么问题来了，无论是在家里，还是在西瓜摊、水果店和超市里，都常有切开一半或四分之一的瓜，很多人吃不了一个，就会买切开的瓜。一个西瓜那么大，对人口不多的家庭来说，切开之后一次哪能吃得完？放到下一顿，甚至放到第二天才吃，也是合情合理的吧。

不过，这样的新闻也屡见不鲜：“一块西瓜引起肠坏死”“吃隔夜西瓜险些丧命”。

去录电视节目时，一位医生说，她接手的病人中，就有人因为贪吃冰西瓜，最后导致器官衰竭住进ICU。

最近多次被问到“冰箱里放的西瓜能不能隔夜吃”的问题。我说，没法一概而论。关键在于切西瓜后是否及时冷藏，切的刀、盖的膜是否干净，冰箱里有没有交叉污染。

一般来说，一个健康完整的西瓜，内部是基本上无菌的。但是，一旦切开，它就会接触外界的细菌，从而随着时间延长，开始腐败变质的进程。西瓜内部只要进了细菌，室温下放着，一两天就腐败了。

关键问题在于，要知道是什么时候切开的。如果切开之后在夏季的高温下放了两三个小时甚至更久，细菌已经大量增殖了，即便拿回家之后再放入冰箱冷藏，因为细菌“基数”太大，一夜之后很可能已经细菌严重超标了。所以我有几个提示给大家。

第一个提示：对于不知道什么时候切开的瓜，就不要存到第二天再吃了。买回去之后，削掉切口处的一层，然后及时吃掉为好。

相比而言，学校食堂里的瓜还好点。食堂师傅都是在开餐之前切的，当餐就卖完，在室温下存放的时间也就不超过一个小时，细菌来不及繁殖太多，还在安全范围里。

当然，切得越小，和细菌接触面就越大，被刀和案板污染的机会就越多。超市里那些切成丁、切成块的水果，就更加令人担心。

第二个提示：一般来说，切小块的水果如果不放在冷柜里，最好不要买。即便放进冷柜，胃肠功能较弱的人也最好不要冒险。

如果亲眼看到超市或水果店的工作人员切了半个瓜，可以趁着新鲜买走，或要求切四分之一个瓜，自己买回去。然后——赶紧和家人一起把它吃掉。

如果没有刚切的瓜，又很想买半个瓜，最好找个其他顾客，两人说好分一个瓜。当时切开，当时各自拿走，回家后，立刻切开，立刻把其中一半放冰箱。一半当时吃掉。这样第二天还可以吃冷藏的另一半。

第三个提示：切开一个西瓜之后，先把要马上吃的部分留出来，其余不吃的部分不要切小块，而要立刻盖上保鲜膜，放在冰箱里。

放在冰箱里的意义，是用低温延缓微生物的繁殖速度，尽量缩短在室温下细菌快速增殖的时间。如果切开的西瓜在家里室温下放了很久，细菌已经增殖严重，再放到冰箱里过夜，就很不安全了。

至于大家都怀念的家里切的大蒜味、葱味、姜味的西瓜，则是因为父母、爷爷奶奶切了其他食物，没有把刀和菜板清洗干净，就用来切西瓜了，甚至切肉的菜板也用来切西瓜——这都是极度不安全的操作。

第四个提示：切西瓜的刀和板必须尽量保持干净，绝对不能和切生肉的菜板菜刀混用！

切生蔬菜之后，也要先把刀和菜板洗净消毒再切西瓜。最好直接用专门切水果的刀和板。

鉴于西瓜外皮也是被污染的，所以要先把西瓜整体洗干净，包括皮的部分，再用干净的刀和菜板切开吃。

第五个提示：冰箱储藏一定要生熟分开，切开的西瓜用保鲜膜覆盖，放在上层，或专用来储藏水果的保鲜抽屉中。

冰箱不是保险箱。特别是冰箱管理不当的时候，交叉污染各种微生物的风险很大。决不能让西瓜直接和生蔬菜、生豆腐挤在一起，更不能让它接触到生肉、生鱼、生海鲜等。

盖上干净的保鲜膜，并不能防止病菌增殖，但也不会大幅度增加微生物的繁殖速度。它主要的意义是，避免和冰箱里的其他食物发生交叉污染。

总之，西瓜本身是无罪的！吃剩西瓜之所以会让人生病，完全是因为切开之后污染了微生物。所以，要尽量减少污染的可能性。

最后友情提醒一下，即便微生物没有超标，在冰箱里冷透的西瓜，对肠胃也是有一定冷刺激的。不少人都喜欢把西瓜冰了吃，显得更清甜一些，但是果糖在肠道中吸收速度比较慢，一旦数量较多，吸收不过来，就可能刺激肠道运动（所谓“通便”作用）。

所以，对于本来胃肠较弱，容易腹泻的人，即便按照以上几条安全操作，也不宜一次吃太多的冰西瓜。

隔夜的西瓜拿出来之后，先切掉表面一层，然后切成片，稍微在室温下放一会儿，等温度不再冰嘴再吃，慢点咽下去，而且一次别吃太多。否则万一发生胃痛腹泻，就不值得了。

文/范志红

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn