防疫都知道：有发热等症状尽量不乘坐公交地铁

近期，北京市疾控中心发布《北京日常防疫指引交通出行——公交/地铁篇》，提示市民乘坐公共交通时的个人防护措施。该指引提示，有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通。如需出行应佩戴口罩。

市民乘坐公共交通工具时，要注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻。接触可能被污染的物品后必须洗手，或用手消毒剂消毒。遵循呼吸卫生/咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。外出可随身携带口罩，乘车时如果难以避免近距离接触可佩戴口罩。

指引提示，市民要注意在车厢、车辆、电梯中言行举止得体，不大声喧哗，如果等候的车辆拥挤，请改乘下一辆。建议尽量选择刷卡、扫码等无接触方式充值、购票。此外，市民应当遵守公交、地铁等部门防疫规定，如戴口罩、测体温等。

文/本报记者 蒋若静