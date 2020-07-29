热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

防疫都知道：有发热等症状尽量不乘坐公交地铁

2020年07月29日07:42 来源：北京青年报

　　近期，北京市疾控中心发布《北京日常防疫指引交通出行——公交/地铁篇》，提示市民乘坐公共交通时的个人防护措施。该指引提示，有发热或呼吸道症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通。如需出行应佩戴口罩。

　　市民乘坐公共交通工具时，要注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻。接触可能被污染的物品后必须洗手，或用手消毒剂消毒。遵循呼吸卫生/咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。外出可随身携带口罩，乘车时如果难以避免近距离接触可佩戴口罩。

　　指引提示，市民要注意在车厢、车辆、电梯中言行举止得体，不大声喧哗，如果等候的车辆拥挤，请改乘下一辆。建议尽量选择刷卡、扫码等无接触方式充值、购票。此外，市民应当遵守公交、地铁等部门防疫规定，如戴口罩、测体温等。

　　文/本报记者 蒋若静

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn