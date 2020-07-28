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三甲名医联手新氧推进医美服务线上化 破解医美资源稀缺难题

2020年07月28日16:44 来源：人民网-人民健康网

近日，新氧携手多家公立三甲医院整形医生，推出“视频咨询大咖节”专场活动。中国医学科学院整形外科医院医生胡金天、李洁、尹博、王克明、卢建建，上海交通大学医学院附属第九人民医院医生祝联、袁捷、陈付国和丁伟等参与其中。

主办方表示，疫情以来，用户对视频咨询的需求暴增，带动更多优质医疗资源“上线”。在新氧APP入驻的公立三甲医院医生群体中，有越来越多的医生开通了预约视频咨询服务，行业优质医生资源的加入和转变，意味着医美线上化正经历从信息线上化到服务线上化的稳步升级，将会有更多人由此受益。

比起线下面诊的千辛万苦，公立三甲医生提供的线上面诊服务给求美者带来了显而易见的便利。本次“视频咨询大咖节”专场活动就集结了九位三甲公立医院医生，联手为广大求美者提供视频咨询服务。曾经一号难求的医生，如今求美者只需要手机操作就能预约到，而且足不出户、花很少的费用即可获得专业、权威的整形意见和更明确的医美方向，避免求美之路误入歧途。对此，北京八大处整形医院医生卢建建表示：“疫情高发期间，我们不建议患者四处求医。通过在线1v1的方式进行初步诊断，明确整形方向，再有针对性选择医院、医生，这样既降低风险，又可以更好地进行治疗。”

对医生而言，面诊服务线上化也具有重要意义。对比快速增长的医美市场需求，国内注册整形执业医生的数量短缺，培养一位合格的整形门诊医生时间周期长。线上面诊服务让医疗资源得到更高效地利用。王克明医生对在线视频咨询的形式表示认可：“疫情对求美者造成的不便，通过线上服务的方式得到化解，不仅造福了患者，也合理有效地利用了医生的碎片时间，让医生可以更方便、直接地接触更多患者，了解他们的需求和审美趋势，从而具有针对性地提升自己专业水平。”

“视频咨询”成功打通医生和求美者沟通壁垒，实现从线下到线上的场景交互转变，也颠覆了传统面对面的医患沟通范式。主办方负责人表示，当前，医美服务线上化正处于进一步升级的节点。新氧推出“视频咨询大咖节”既是自身服务线上化的落地和深化，也是对行业具有示范意义的一次创新尝试。“视频咨询大咖节”充分调动了公立三甲医院医生的碎片时间，为消费者提供更加有保障、更加便捷的服务，促进了稀缺医疗资源的高效利用。 

(责编：李轶群、杨迪)


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