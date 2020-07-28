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国家医保局：截至7月19日全国新冠肺炎确诊和疑似患者医保支付12.32亿元

2020年07月28日13:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月28日电 （记者崔元苑）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《重点任务》）的相关情况进行解读。国家医保局医药服务管理司司长熊先军称，截至7月19日，全国新冠肺炎确诊和疑似患者发生医保结算13.55万人次，涉及医疗费用18.47亿元，医保支付12.32亿元，支付比例达到67%。

熊先军介绍，疫情发生以来，国家医保局按照党中央、国务院部署要求及时会同相关部门研究制定政策，指导各地医保部门强化应对疫情工作措施，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

一是出台“两个确保”的政策。确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治。对确诊和疑似患者全部实行先救治、后结算，对承担新冠肺炎救治任务的医疗机构拨付专项资金，缓解医疗机构资金压力，并及时与医疗机构进行结算。

二是创新管理方式。实行“及时办、不见面办、便民办、延期办、放心办”的“五个办”医保经办服务，将常见病、慢性病“互联网+”复诊服务费用纳入医保支付范围。对高血压、糖尿病等慢性病患者实行长处方政策。

三是支持复工复产。各地可从2月起减半征收职工医保单位缴费部分，减征期限不超过5个月。预计可为企业减负1500亿元以上。

熊先军称，下一步，在疫情防控常态化阶段，国家医保局要重点做好以下几方面工作：

一是做好结算清算，不留后账。坚持全国一盘棋，统一组织参保地核实并进行全国清算。

二是总结经验、完善制度。对疫情期间出台的“互联网+医保”、长处方等便民措施，使它常态化、制度化，探索建立特殊群体、特定疾病医药费豁免制度。

三是加强形势分析与研判。压实基金管理责任，做好基金运行监测分析。积极支持医疗机构渡过难关。

(责编：许心怡、崔元苑)


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