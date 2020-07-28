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老人牙少易残疾

2020年07月28日10:00 来源：人民网-生命时报

“牙好，胃口就好，吃嘛嘛香，身体倍棒。”这句广告语曾深入人心。近日，发表在《日本流行病学杂志》的一项前瞻性队列研究给这句话做了“注解”。新研究表明，老人剩余牙齿数量越多，功能性残疾发生率就越低。

该研究由日本东北大学研究生院口腔功能与形态系老年牙科研究小组主持。他们以日本仙台市鹤谷地区574名70岁及以上社区老年居民为对象，进行了13年的追踪。最终得到的数据显示，与有20颗及以上牙齿的受试者相比，少于20颗牙齿的受试者，功能性残疾的风险上升33%。他们认为，少于20颗牙齿或许可以被确认为功能性残疾和需要护理的独立危险因素。

研究人员表示，越来越多的流行病学研究表明，口腔健康状况不良与多种功能性残疾的发病率增加有关。鉴于此，老人在晚年生活中要保护好牙齿，养成细嚼慢咽的习惯，不要吃过硬的食物，注意口腔卫生，积极治疗各种牙病，尽可能减少牙齿的损伤，定期进行牙齿检查。

(责编：李轶群、许晓华)


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