三次拒收，逼出垃圾分类“优等生”

6月中旬，位于城市副中心的裕馨家园小区还是个垃圾分类的“差等生”，但短短两周后，裕馨家园小区便“逆袭”成为垃圾分类“优等生”。

分类不正确 垃圾全滞留

裕馨家园面积不大，位于副中心玉桥街道和梨园镇交界处，共有980户居民。今年5月1日，《北京市生活垃圾管理条例》正式实施，但裕馨家园的垃圾分类却迟迟不见动静。

很快，裕馨家园小区就遇到了麻烦事。“厨余垃圾桶里头混了其他垃圾，拒收！”一天，厨余垃圾车到小区清运厨余垃圾时，发现厨余垃圾桶内混杂着大量其他垃圾，将5个装满垃圾的绿桶丢在了小区门口，扬长而去。

第一天，拒收；第二天，拒收；第三天，还拒收。当裕馨家园小区门口15个被环卫拒收的厨余垃圾桶在夏季热辣的阳光下散发出阵阵腐臭味道时，物业项目经理王卫东坐不住了。小区的物业人员将15个被拒收的厨余垃圾桶全部倒出，用了整整两天时间，忍着恶臭，将厨余垃圾桶内混入的其他垃圾一点一点挑拣干净。

当滞留多日的厨余垃圾桶终于被垃圾车接收、拉走，王卫东立刻联系到通州区城管委寻求帮助。“取取经，把小区的垃圾分类好好整改一下。”

专人来值守 设立红黑榜

通州区城管委派出垃圾分类专业服务机构，到裕馨家园小区进行支援。

小区居民对垃圾分类不了解，物业人员就站在小区大门口，向进门的每一户居民发放“明白纸”和垃圾分类宣传材料。“明白纸”上明确告知居民，裕馨家园小区开始实施垃圾分类，请居民定时定点投放垃圾。每一户居民还要在纸上签下自己的承诺。

过去，只有七栋楼的裕馨家园小区，却足足摆了17处垃圾桶。物业仅有的4名保洁人员，跑断腿也顾不过来。在征求居民意见后，小区通过“撤桶并站”，只在主干道旁留下4处有专人值守的垃圾分类站点，居民下楼只要步行70米就能找到一处垃圾桶。而4名物业保洁员则当起了垃圾分类指导员，小区中的每一个垃圾桶都“包干到人”。小区保安在巡逻的同时，还兼任垃圾分类巡视员，每天开着装有垃圾桶的三轮车在小区来回转悠，发现有居民乱扔垃圾，立刻提醒或是将垃圾捡拾清走。哪一处垃圾桶出了问题，就找专门负责这个桶的垃圾分类指导员，避免互相推诿。“垃圾分得好，垃圾分类指导员有奖；但是如果分得不好，被垃圾车拒收，不光要罚钱，指导员还得自己将垃圾桶中的混合垃圾重新分类到达标为止。”王卫东发现，自从责任落实到人后，小区中的垃圾分类指导员别提多上心了，看到有居民来扔垃圾，立刻一溜小跑迎上前去，好说歹说也得让居民把垃圾分对后再投放。

在小区大门旁，巨大显示屏上循环播放着分类投放宣传照和宣传短视频。有老人将剩饭剩菜精准投入厨余垃圾桶后，再将抖落干净的塑料袋投入旁边的其他垃圾桶；有孩子现场指导家长进行垃圾分类。仔细看去，片中的主角其实就是居住在小区中的一个个居民。“这是我们在小区中设立的‘红黑榜’，哪位居民垃圾分类做得好，我们就拍下来，在大屏幕上循环播放提出表扬。每周都会公布七八位上榜居民。”王卫东介绍说。

两周就反转 后进变优等

事在人为。短短两周时间，裕馨家园小区已从垃圾分类全区“倒数”，一跃成为副中心垃圾分类的“优等生”。

“近九成居民已经初步掌握了垃圾分类的知识，半数居民能将垃圾分类投放。下一步，我们要在垃圾精准投放上下功夫，确保居民分得对、投得准。”看到小区两周便完成“逆袭”，王卫东踌躇满志。

如今，小区路旁的一根根监控杆上，监控探头的“大眼睛”正紧紧盯着垃圾桶的方向。王卫东解释说，当大部分居民已养成垃圾分类投放的习惯后，小区计划用监控抓拍的方式来逐渐替代人工“盯桶”，而抓拍到的乱投乱放行为同样将在小区门口的“红黑榜”上公示，以督促居民自觉养成分类投放垃圾的习惯。(记者 张楠)

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垃圾分类桶站

智能监控系统海淀上岗

本报讯（记者 于丽爽）海淀区海淀街道在万泉庄北社区试点对垃圾分类桶站实行智能化管理，垃圾出现满溢、遗留等情况会马上发出警报，通知保洁员前往处理。居民乱扔乱堆还可以追溯。

“参与垃圾分类，保护地球家园。”24日下午，记者来到万泉庄北小区，看到居民马大爷拎着垃圾袋去扔垃圾，刚靠近垃圾桶，对面电线杆上的智能探头就发出温馨提示。

万泉庄北社区下辖万泉庄北小区，共有1100多户3500多人。原来，小区里有26个垃圾桶站。今年5月1日实行垃圾分类以来，社区对桶站进行整合，设置3个四分类垃圾桶站和8个标准桶站。

桶站少了，垃圾满溢、扔在桶边的情况时有发生。社区安排了垃圾分类指导员，但上岗时间有限，没人盯守时，乱扔乱放现象仍有发生。

为减少人工盯守的压力，确保垃圾分类桶站清洁卫生，海淀街道引入海淀区科技企业，开发垃圾分类桶站智能化管理系统，并于7月初在万泉庄北社区安装试点。

“现在起码坐在办公室里就能随时知道各个桶站的情况，不用安排那么多人盯着了。下一步，我们还会根据视频记录对多次违反规定的居民进行追溯，上门宣传。”万泉庄北社区党委书记兼居委会主任刘春英说。

据海淀街道相关负责人介绍，目前系统刚刚投用，它具有自主学习能力，下一步，将根据前期积累的数据进行分析，对于投放餐厨垃圾不破袋、四分法分错类投放的居民进行提醒，同时，平台还将开发短信提醒功能，社区工作人员外出，也能随时收到短信提醒，了解分类桶站的情况。