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医疗美容严重违法将进“黑名单”

2020年07月28日09:46 来源：北京日报

本市将进一步加强医疗美容综合监管执法，严厉打击医疗美容违法行为。近日，市卫生健康委、市公安局等八部门在全市开展进一步加强医疗美容综合监管执法专项行动。严厉打击医疗美容机构、生活美容场所及个人非法开展医疗美容，持续整治各类涉医违法行为。对严重违法、犯罪的机构和个人要建立“黑名单”，并纳入社会信用体系。

专项行动期间，本市将严肃查处医疗美容机构聘用非卫生技术人员、无资质外国医师、使用非备案非规范医疗技术等各种违法违规行为。严肃查处生活美容场所违法开展医疗美容活动的行为。严厉打击个人开展医疗美容活动的违法行为。严厉打击医疗机构或其他单位或个人非法开展从业人员健康体检的违法行为。严厉打击非法行医、危害药品安全等违法犯罪活动。对各类涉及非法行医、危害医疗安全违法犯罪活动“零容忍”。对涉嫌犯罪的案件线索，及时依法移送公安部门。相关部门将加大辖区内医疗机构许可、处罚等信息公开力度，对严重违法、犯罪的机构和个人要建立“黑名单”，并纳入社会信用体系，实施联合惩戒。本市还将继续探索建立有奖投诉举报制度，拓宽投诉举报渠道，完善社会监督机制。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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