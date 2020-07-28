洪涝突降，我们该如何逃生避险自救互救？

入夏以来，我国南方多地陆续遭遇暴雨和洪涝灾害，给当地百姓造成巨大财产损失，甚至危及生命。该如何提高人们在发生灾害时的逃生和自救能力，将洪涝灾害带来的危害降到最低？中国妇女报·中国妇女网记者近日专访了山东工商学院应急管理学院院长冯述虎教授，对洪涝灾害面前人们该如何逃生避险、自救互救等相关问题做出具体解答。

记者：当人们面临洪涝灾害时，应该怎样避险自救？

冯述虎：我以下列具体险情为例，说明在洪水面前如何避险自救，尽量降低损失。

1.当被洪水围困在建筑物上时：一是要注意房屋是否有经洪水浸泡而坍塌的可能，如可能坍塌，马上向安全处转移。二是保管好通讯工具，及时与救援部门联系，以取得帮助。三是利用燃火、放烟、呼喊及挥动鲜艳衣物等求救方法，以便让搜救人员发现，得到援助。四是饥饿口渴时，要挑选水性好、身体健康的青壮年，返回住所取回食物及洁净饮用水。

2.当遇到住宅被淹时：一是安排家人向屋顶转移，并尽量安慰稳定好他们的情绪。二是想方设法发出呼救信号，尽快与外界取得联系，以便得到及时救援。三是在洪水淹没范围内从事地下生产的矿业或商业人员以及在低洼地区和主流区内工作的人员，如坚持生产，应判断生产人员及设备是否安全。四是工矿企业内，除生产人员、防汛抢险人员以及不能脱离岗位的后勤人员之外，需要避难时应当脱离危险区域或到高层楼群内避难。五是重点加强对企业的固定资产、设备、原材料及产品的保护，尽可能减少财产损失。

3.当发生山洪时：一是如果时间充裕，应按照预定路线，有组织地向避难地点转移；在措手不及，已经受到洪水包围的情况下，要尽可能利用船只、木排、门板、木床等工具进行水上转移。二是洪水来得太快，已经来不及转移时，要立即爬上屋顶、楼房高屋、大树、高墙，做暂时避险，等待援救，切忌单身游水转移。三是注意防止山体滑坡、滚石、泥石流的伤害，避免渡河，以防止被山洪冲走。四是发现高压线铁塔倾倒、电线低垂或断折时，要远离避险，不可触摸或接近，防止触电。五是利用通讯设施联系救援，利用眼镜片、镜子在阳光照射下的反光发出求救信号，夜晚可利用手电筒及火光发出求救信号；当发现救援人员时，应及时挥动鲜艳的衣物、红领巾等物品发出救援信号。六是山洪过后，要服用预防流行病的药物，做好卫生防疫工作，避免发生传染病。

4.当发生泥石流时：一是在沟谷内逗留或活动时，一旦遭遇大雨、暴雨，要迅速转移到安全高地，不要在低洼谷底或陡峻山坡下躲避、停留。二是留心周围环境，特别警惕远处传来的土石崩落、洪水咆哮等异常声响，这很可能是即将发生泥石流的征兆。三是发现泥石流后，要马上与泥石流成垂直方向向两边山坡上面爬，爬得越高越好，跑得越快越好，绝对不能往泥石流的下游走。四是暴雨停止后，不要急于返回沟内住地，应等待一段时间；特别注意在野外扎营时，要选择平整高地作为营址，尽量避开有滚石和大量堆积物的山坡下或山谷、沟底。

5.在洪水中徒身漂流时：一是当许多人同时落水，可以手拉手，用牵制力共同抵御洪水。二是落入水中时，要及时脱掉鞋子，减小阻力，将头露出水面，调整呼吸。三是浪高水急，徒身漂流时，不要做无谓挣扎，尽可能节省体力。四是及时躲避漩涡及水中夹带的石块等可能危及身体的重物。五是发现并抓住漂浮的木杆、柴火秸秆、家具等作为自救物品。六是发现树木、坝坎、岸坎等高地要想方设法靠上去。

记者：人们在原地等待救援时，还应采取哪些应对措施？

冯述虎：一是有条件修筑或加高围堤时，组织机械和人力修堤，不具备条件时应选择登高避难方式，如基础牢固的屋顶、大树上筑棚或将几棵树相互连接、在树上设避难台、临时搭建避难台等。二是发出等待救援信号，如柴烟、高处悬挂彩布、各种声响等。三是蒸煮熟食，可供几天食用的米饭、面食；屠宰禽畜，制成熟食。四是将衣被等御寒品放至高处保存。五是扎制木排等逃生用品，并搜集木盆、木块、漂浮材料制成救生设备以备急需。六是利用和保存各种尚能使用的通讯没施。七是安置好老弱病等体弱人员，必要时将他们送上救生设备及在身上绑扎救生器材。八是清点贵重物品，不便携带的可以防水捆扎后埋入地下或置放高处，其余可贴身保管。

记者：当洪水发生时，应该如何救助被洪水围困人群？

冯述虎：及时救助被洪水围困人员，是每个公民应尽的责任，救助必须争分夺秒。当接到被围困人员发出的求救信号时，首先要以最快速度和方式传递求救信息，报告当地政府和附近群众，并在保证自身安全的情况下积极投入解救行动。二是当地政府、防汛指挥部门和其他基层组织接到报警后，应在最短时间内组织带领抢险队伍赶赴现场，充分利用各种救援手段全力救出被困人员。三是行动中要不断做好被困人员的情绪稳定工作，防止发生新的意外；解救人员和被困人员都要穿上救生衣，以防发生意外。四是仔细做好脱险人员的临时生活安置和医疗救护等保障工作。

记者：洪涝灾害过后，还应做好哪些消毒防病工作？

冯述虎：洪涝灾害之后，最重要是做好消毒防病工作。做为个人，一是要对被淹的房屋用漂白粉进行消毒，垃圾清理后的环境用漂白粉进行处理。二是要做好个人卫生，防止出现肠道、皮肤、呼吸道的传染病。三是加强饮食卫生，喝安全消毒的饮用水；不吃死禽死畜。四是一旦身体出现伤口如手指划破，要用碘酒、酒精消毒，贴创可贴，以防感染；被虫咬后，用清凉油、皮康霜等药品涂抹患处。五是洪水退后，居民应彻底清理室内外环境，搞好卫生。（见习记者 陈姝 通讯员 刘海军）