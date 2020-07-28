湖北大健康产业蓄势待发

“这不仅是一种需要，更是一种‘呼之欲出’的发展态势。”7月7日，湖北省发改委副主任袁德芳在专题新闻发布会上介绍，在湖北疫情防控取得决定性成果之后，湖北省委提出要打造疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的“湖北样板”，强调树立“大健康”理念，在产业发展方面提出，突破性发展大健康产业。

经历了疫情防控大考的湖北深知，既要治已病，也要治未病。不但要以“有形的手”改革完善公共卫生与疾病防控体系，也要以“无形的手”发展大健康产业。近日，湖北出台《关于加快湖北省大健康产业发展的若干意见》，按下大健康产业发展的“快进键”。

疫情发生以来，湖北一大批“停不得”企业实现爆发式增长，华大生物新冠病毒检测试剂盒国际订货量超过千万人份，覆盖全球80多个国家和地区；高德红外自主研发的红外测温设备，在疫情防控的各种场景获得广泛应用……

湖北省大健康产业规模已超过4500亿元，辐射医疗卫生服务、医药制造与销售、健康养老、休闲养生和健康体育的大健康产业体系基本形成。

专业人士分析，湖北发展大健康产业具有区位优势、人才优势、科教优势、医疗资源优势以及产业基础。这些得天独厚的优势既能为产业发展储备新生力量，还将吸引更多有发展潜力的大健康项目落户湖北。

作为公共卫生队伍建设的重要一环，高校承担着公共卫生人才培养的重任。疫情发生后，咸宁市新增湖北健康职业学院，这是湖北省首家健康类职业学院。黄冈市政府和湖北省应急管理厅签署协议，合作共建湖北应急管理职业技术学院。此外，湖北科技学院将新增公共卫生管理和预防医学两个本科专业。

“随着国家重大公共卫生事件医学中心落户武汉，湖北地区的公共事件救治能力将有全面的提升。”华中科技大学同济医学院附属同济医院院长王伟说。

疫情期间，中医药在有效降低“转重率”等方面贡献出了智慧，中医药企业也贡献了力量。作为湖北省首批具有中药配方颗粒生产能力的企业，劲牌持正堂药业为生产战疫用药，搁置两千万元大单，11天捐赠中药配方颗粒100万副，让一线医护人员吃上预防中药。

“这是中医药发展的好时机。”湖北省卫健委中医药综合处负责人感慨地说，“未来，可以就湖北中医药底蕴深厚的优势，打造李时珍品牌。”

危中觅机，化危为机。在未来发展中，湖北省将重点打造“两区一基地”，即武汉大健康产业核心聚集区、大健康产业特色园区及建设国家医用防护物资生产储备基地。

5月中旬，在武汉市“云招商”央企专场中，东湖高新区签下10个重大项目，总投资471亿元。目前，东湖高新区已聚集500余家生物医疗器械类企业，孵化培育出一系列精准医疗细分领域企业，成为华中大健康产业核心聚集区。

（本报记者 夏静 张锐 本报通讯员 程晓）