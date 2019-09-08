中药配方颗粒进入德国药房 

“施特拉尔松德的拉茨药房开始销售中药配方颗粒，这看似是发生在一个小城市的小事件，但我认为，这会对欧洲产生深远影响。”德国中医药专家、汉堡大学附属埃彭多夫医院汉萨美安中医中心主任斯文·施罗德日前接受新华社记者专访时说。

拉茨药房是德国小城施特拉尔松德一家公立药房，该药房中药配方颗粒部门于8月22日正式成立，这标志着通过官方质量检验的中药配方颗粒首次进入德国市场。德国总理默克尔致贺信说，德国有了第一家销售高质量中药配方颗粒的药店，这是德中两国良好合作的体现。

施罗德介绍说，目前获准进入欧洲市场的中成药只有两个品种。与中成药不同，中药配方颗粒由单味中药饮片经提取浓缩制成，可供中医临床配方使用。中药配方颗粒仍被视为药品原料，在质量严格把关前提下就可以进入德国。德国药房有制配小部分药品的权利，因而可以根据医生处方，使用中药配方颗粒制成患者所需的混合配方颗粒。

中药配方颗粒进入德国市场最关键的因素是质量。施罗德说，中药原材料进入德国需要检验是否含有微生物、重金属、有毒物质等，这批中药配方颗粒在中德两国都通过了质检。此外，由于无法从外观看出配方颗粒的成分是哪种药材，德国还要求药房能够测定配方颗粒种类，这一问题也得到了解决，拉茨药房配有相关测定仪器。这批改进生产工艺的中药配方颗粒由中国安徽济人药业有限公司生产。与配方颗粒一同来到拉茨药房的，是安徽济人药业为德国市场订制的自动化中药配方颗粒调配机，一个机器保证颗粒恒温恒湿，另一个机器可根据医生处方对配方颗粒进行自动化调配，混合成患者需要的临床配方。施罗德认为，未来还会有更多德国药房开始配制、销售中药配方颗粒。他说，中医药在德国的大城市尤其受欢迎，但是大城市生活节奏快，没那么多时间熬煮中药。“现在可以把处方发到这家药房，患者就可以拿到方便服用的药物了，为此，我很高兴。”施罗德说。

据介绍，此次中药配方颗粒进入德国药房得益于中德学术机构和产业界密切合作，包括施特拉尔松德孔子学院、汉堡大学附属埃彭多夫医院汉萨美安中医中心等都贡献了力量。